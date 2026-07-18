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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة فرنسا وإنجلترا في كأس العالم والقنوات الناقلة

فرنسا وانجلترا
فرنسا وانجلترا
رباب الهواري

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي فرنسا وإنجلترا، في لقاء تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم 2026، وذلك بعد خروج المنتخبين من الدور نصف النهائي.

ويدخل المنتخب الإنجليزي المباراة بقيادة مديره الفني توماس توخيل، ساعيًا إلى إنهاء مشواره في البطولة بانتصار يمنحه المركز الثالث، بعدما خسر أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة هدفين مقابل هدف في مواجهة قوية بالدور نصف النهائي.

في المقابل، يطمح المنتخب الفرنسي، بقيادة المدرب ديدييه ديشامب، إلى استعادة توازنه وتحقيق الفوز، عقب خسارته أمام منتخب إسبانيا بهدفين دون رد، ليفقد فرصة المنافسة على لقب البطولة.

ومن المقرر أن يحتضن ملعب ميامي هذه المواجهة، التي تمثل فرصة أخيرة لكلا المنتخبين لإنهاء مشاركتهما بصورة إيجابية، في ظل امتلاك الفريقين مجموعة كبيرة من النجوم القادرين على تقديم مباراة قوية وممتعة.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الثانية عشرة بعد منتصف ليل السبت، الموافق صباح الأحد، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وسط ترقب جماهيري كبير لمعرفة هوية المنتخب الذي سينهي البطولة في المركز الثالث.

وفيما يتعلق بالنقل التلفزيوني، تنقل المباراة مباشرة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1، صاحبة الحقوق الحصرية لبث منافسات كأس العالم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع استوديو تحليلي يسبق انطلاق اللقاء ويستمر بعد نهايته لتحليل أبرز أحداث المباراة.

وتأتي هذه المواجهة قبل ساعات من إسدال الستار على منافسات كأس العالم 2026، حيث يستضيف ملعب نيويورك نيوجيرسي المباراة النهائية التي تجمع بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا، في لقاء مرتقب لحسم هوية بطل العالم.

وينتظر عشاق الساحرة المستديرة مباراتين من العيار الثقيل، تبدأ بمواجهة فرنسا وإنجلترا لتحديد صاحب المركز الثالث، قبل أن تتجه الأنظار إلى النهائي الكبير، الذي سيحدد المنتخب المتوج بلقب كأس العالم بعد مشوار حافل بالإثارة والمنافسة بين أقوى منتخبات العالم

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