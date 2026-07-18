وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره العُماني تطورات الأوضاع الإقليمية

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسيد بدر بن حمد البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية.

تناول الاتصال التصعيد المتسارع الذي تشهده المنطقة وما ينطوي عليه من مخاطر بالغة على الأمن والاستقرار الإقليمي، والجهود الإقليمية المبذولة التهدئة والعودة الي التفاوض. وقد شدد الوزيران على ضرورة خفض التصعيد وتجنب انزلاق المنطقة إلى مزيد من التوتر واتساع دائرة الصراع.

كما أكد الوزيران علي أهمية العودة إلى مسار المفاوضات والحلول السياسية باعتبارها السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات الراهنة، واتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم الجهود الرامية إلى احتواء التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.