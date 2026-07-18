صرف 3000 جنيه الآن بالبطاقة بتوجيهات الرئيس السيسي.. كيف تسجل في منحة العمالة غير المنتظمة؟

تصدرت منحة العمالة غير المنتظمة 2026 اهتمامات المواطنين خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان وزارة العمل بدء صرف الدفعتين الثانية والثالثة من المنحة الاستثنائية المخصصة للعمالة غير المنتظمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير مظلة حماية اجتماعية وصحية لهم.



وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتعزيز الدعم المباشر للعمالة اليومية والمسجلة رسميًا بقاعدة بيانات وزارة العمل، مع توفير آليات صرف ميسرة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.





وأكدت وزارة العمل أن منحة العمالة غير المنتظمة يتم صرفها للمستحقين عبر منافذ الهيئة القومية للبريد المنتشرة في جميع المحافظات، باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط، دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات إضافية بالنسبة للأسماء المدرجة ضمن قاعدة البيانات الرسمية.

بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026

أعلنت وزارة العمل بدء صرف الدفعتين الثانية والثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة 2026 اعتبارًا من الخميس 16 يوليو 2026، بعد الانتهاء من مراجعة وتدقيق بيانات المستحقين من خلال الإدارة المركزية لشؤون العمالة غير المنتظمة.

وأوضح وزير العمل حسن رداد أن عمليات الصرف تتم بسهولة عبر مكاتب الهيئة القومية للبريد في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن الدولة مستمرة في تنفيذ خططها الرامية إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

قيمة منحة العمالة غير المنتظمة 2026

أوضحت الوزارة أن قيمة الدفعتين الثانية والثالثة تبلغ 3000 جنيه لكل مستفيد، بواقع:

1500 جنيه قيمة الدفعة الثانية.

1500 جنيه قيمة الدفعة الثالثة.

ويأتي هذا الصرف استكمالًا للدفعة الأولى التي تم صرفها عقب احتفالية عيد العمال، ضمن خطة الدولة لدعم العمالة غير المنتظمة وتحسين مستوى معيشتها.

تفاصيل صرف المنحة بالأرقام

كشفت وزارة العمل عددًا من الأرقام المهمة المتعلقة بـ منحة العمالة غير المنتظمة 2026، والتي جاءت على النحو التالي:

بدء صرف الدفعتين الثانية والثالثة اعتبارًا من 16 يوليو 2026.

قيمة المنحتين معًا تبلغ 3000 جنيه لكل مستفيد.

قيمة كل منحة 1500 جنيه.

إجمالي المبالغ المخصصة للصرف يبلغ 737 مليونًا و715 ألف جنيه.

عدد المستفيدين يصل إلى 245 ألفًا و905 عمال.

تشمل عملية الصرف المستحقين في 27 محافظة.

يتم تمويل المنحة من الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.

اعتماد الصرف جاء بعد مراجعة دقيقة لجميع بيانات المستحقين.

كيف يتم التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026؟

أكدت وزارة العمل أن التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026 لا يتم عبر روابط أو مواقع إلكترونية مفتوحة كما تروج بعض الصفحات غير الرسمية.

وأوضحت أن إدراج المستفيدين يتم من خلال الحصر الميداني الذي تنفذه مديريات العمل بالتعاون مع الشركات والمقاولين، حيث يتم تسجيل بيانات العمال داخل قاعدة البيانات الرسمية للوزارة، ثم مراجعتها والتحقق منها قبل اعتماد الاستحقاق.

وشددت الوزارة على ضرورة تجاهل أي صفحات أو روابط تدّعي فتح باب التسجيل الإلكتروني، مؤكدة أن الاعتماد يكون فقط على البيانات الرسمية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.



المنح السنوية التي يحصل عليها العمال المسجلون

يحصل المسجلون ضمن قاعدة بيانات وزارة العمل على ست منح سنوية ثابتة، تشمل:

منحة شهر رمضان.

منحة عيد الفطر.

منحة عيد الأضحى.

منحة المولد النبوي الشريف.

منحة عيد الميلاد المجيد.

منحة عيد العمال.

وتأتي هذه المنح ضمن برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة لدعم العمالة غير المنتظمة وتحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026

حددت وزارة العمل مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للاستفادة من منحة العمالة غير المنتظمة 2026، وتشمل:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يمتلك سجلًا تجاريًا أو نشاطًا اقتصاديًا ثابتًا.

ألا يكون لديه مصدر دخل شهري ثابت.

أن تكون المهنة المثبتة في بطاقة الرقم القومي من المهن اليومية أو غير المنتظمة.

أن يكون الاسم مقيدًا لدى مديرية العمل المختصة.

ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا.

ألا يزيد عمره على 60 عامًا.

وتهدف هذه الضوابط إلى ضمان وصول الدعم للفئات المستحقة بالفعل.

خطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

أتاحت وزارة العمل خدمة الاستعلام الإلكتروني عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026 من خلال الموقع الرسمي للوزارة، عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل. اختيار "خدمات المواطنين". الضغط على "العمالة غير المنتظمة". إدخال الرقم القومي بصورة صحيحة. الضغط على زر "الاستعلام". تظهر نتيجة الاستحقاق مباشرة، موضحًا بها حالة الطلب وقيمة المنحة إن كان المواطن من المستحقين.

وتسهم هذه الخدمة في تسهيل حصول المواطنين على المعلومات دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار مديريات العمل.

أماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة

وفرت الحكومة عدة وسائل لصرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026، بهدف التيسير على المواطنين، وتشمل:

مكاتب الهيئة القومية للبريد.

ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المشاركة.

المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات.



وأكدت وزارة العمل أن الصرف يتم باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط، للمواطنين المدرجين بقاعدة البيانات الرسمية، مع استمرار عمليات الصرف وفق الجداول الزمنية المحددة في جميع المحافظات.

وتواصل الدولة تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها العمالة غير المنتظمة، من خلال المنح الدورية والدعم المالي، إلى جانب التوسع في برامج الرعاية الاجتماعية والتأمينية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لهذه الفئة.