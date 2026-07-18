محمد مراد: منتخب مصر قدم ما عجزت عنه إنجلترا أمام الأرجنتين

أكد محمد مراد، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر، أن المنتخب الوطني قدم واحدة من أفضل مبارياته في كأس العالم 2026 أمام الأرجنتين، مشيرًا إلى أن الفراعنة كانوا من أكثر المنتخبات التي أحرجت حامل اللقب على مستوى الأداء والنتيجة.

وقال محمد مراد، في تصريحات له: "مصر من أكتر المنتخبات اللي أحرجت الأرجنتين من حيث الأداء والنتيجة، لحد قبل آخر 10 دقائق من المباراة".

وأضاف محمد مراد: "إنجلترا، اللي عندها أقوى دوري في العالم، ولاعيبتها محترفة في أكبر فرق العالم، معملتش اللي مصر عملته قدام الأرجنتين".

واختتم تصريحاته قائلًا: "يوم عن يوم، مصر بتثبت إنها عملت اللي عليها وظهرت بشكل كويس".

وكان منتخب الأرجنتين، حامل لقب كأس العالم، قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على منتخب إنجلترا بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب أتلانتا ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الأرجنتين مع نظيره الإسباني في نهائي كأس العالم 2026، مساء الأحد المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي.