ياسر ريان: حسام حسن أكثر نضجًا وخبرة من أي وقت مضى

أكد ياسر ريان، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن ملامح شخصية منتخب مصر الحالية لم تظهر مؤخرًا، بل بدأت تتشكل منذ المباريات الودية التي خاضها الفريق تحت قيادة المدير الفني حسام حسن.

وقال ريان، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج "ستاد العاصمة" عبر قناة ON E، إن حسام حسن نجح في تحفيز اللاعبين بين شوطي المباريات ومنحهم دفعة معنوية كبيرة ساهمت في تحسين الأداء داخل الملعب.

وشدد على أهمية مواجهة إيران المقبلة، مؤكدًا أن الفوز بها يمثل خطوة حاسمة في مشوار المنتخب.

كما أشار إلى أن حسام حسن اكتسب قدرًا كبيرًا من النضج والخبرة التدريبية خلال السنوات التي قضاها في قيادة الأندية المختلفة، وهو ما انعكس إيجابيًا على المنتخب الوطني.