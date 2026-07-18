ربيع ياسين: شخصية حسام حسن صنعت الفارق داخل منتخب مصر وكنا ممكن نكسب

أكد ربيع ياسين نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن شخصية المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن كان لها تأثير واضح ومباشر على أداء اللاعبين داخل الملعب، مشيرًا إلى أن المنتخب ظهر بروح مختلفة منذ توليه المسؤولية.

وقال ربيع ياسين، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج "ستاد العاصمة" عبر قناة ON E، إن المنتخب الوطني قدم مستوى جيدًا أمام نيوزيلندا، وكان قادرًا على تحقيق فوز أكبر وبفارق أهداف مريح، لافتًا إلى أن الفرص التي أتيحت للاعبين كانت كفيلة بخروج المباراة بنتيجة أربعة أو خمسة أهداف.

وأضاف أن الروح القتالية والثقة التي زرعها حسام حسن في اللاعبين أسهمت بشكل كبير في تطور أداء المنتخب وتحقيق نتائج إيجابية.