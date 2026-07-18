سعر الذهب في الصاغة الآن.. الجنيه وعيار 21 و18و22 و24

ثبت سعر الذهب في مصر مع أول تعاملات مساء اليوم السبت 17-7-2026؛ على مستوي محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب اليوم

استقر سعر الذهب داخل محلات الصاغة المختلفة دون تغيير مع أول تداولات اليوم.

تحركات الذهب

وارتفع سعر الذهب مساء أمس بقيمة 25 جنيها في المتوسط علي مستوى الأعيرة الذهبية .

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 5820 جنيها .

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6651 جنيها للشراء و 6594 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6097 جنيها للشراء و 6044 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5820 جنيها للشراء و 5770 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 4988 جنيها للشراء و 4945 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 46.56 ألف جنيه للشراء و 46.16 جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4004 دولار للشراء و 4003 دولار للبيع.