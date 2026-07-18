أميرة فتحي لـ صدى البلد: كنت خايفة جدًا وقت تسجيل عقبال كل البنات .. وأحضّر لمفاجأة جديدة | فيديو

كشفت النجمة أميرة فتحي، خلال ندوة تكريمها بموقع صوت البلد، عن كواليس أغنيتها الشهيرة «عقبال كل البنات»، مؤكدة أنها ما زالت تشعر بسعادة كبيرة بسبب استمرار نجاح الأغنية وتفاعل الجمهور معها رغم مرور سنوات طويلة على طرحها.

وقالت أميرة فتحي في ندوة خاصة لموقع صدى البلد الاخباري إن أكثر ما يسعدها هو أن الأغنية لا تزال حاضرة في الأفراح والمناسبات السعيدة، وأن الجمهور ما زال يردد كلماتها حتى اليوم، وهو ما تعتبره أكبر دليل على نجاحها واستمرار تأثيرها.

واستعادت أميرة ذكريات تسجيل الأغنية، موضحة أنها كانت تشعر بقلق شديد وخوف كبير أثناء تسجيلها، لدرجة أنها أعادت تسجيلها أكثر من مرة في اليوم نفسه بسبب توترها ورغبتها في تقديمها بأفضل صورة ممكنة، لكنها كانت سعيدة للغاية بعدما حققت الأغنية النجاح الذي كانت تتمناه ونالت إعجاب الجمهور.

وأضافت أنها تشعر بسعادة خاصة كلما شاهدت مقاطع فيديو لفتيات أو عرائس يحتفلن على أنغام «عقبال كل البنات»، مؤكدة أن الأغنية أصبحت جزءًا من ذكريات الكثيرين، وأنها تمنح طاقة إيجابية وتعبر عن الفرحة، وهو ما يجعلها تشعر بأنها تشارك جمهورها أجمل لحظاتهم.

وأكدت أميرة فتحي أن استمرار حضور الأغنية في حفلات الزفاف حتى الآن يمثل بالنسبة لها تكريمًا حقيقيًا، لأنه يعكس ارتباط الجمهور بها وبالأغنية عبر السنوات.

وعن جديدها الفني، كشفت أميرة فتحي أنها متحمسة للغاية للعودة إلى الغناء، مشيرة إلى أنها تستعد لطرح أغنية جديدة ستكون مفاجأة للجمهور، لافتة إلى أنها تنتمي إلى لون الراب، وتتمنى أن تنال إعجاب الجمهور عند طرحها خلال الفترة المقبلة.