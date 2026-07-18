إنطلاق امتحانات الدور الثاني 2026 لصفوف النقل بالمدارس اليوم

تنطلق اليوم السبت امتحانات الدور الثاني 2026 لصفوف النقل ، وفقا للجداول المعلنة رسميا من مديريات التربية والتعليم في كل محافظة في مصر .

وأنهت مديريات التربية والتعليم ، جميع التجهيزات اللازمة لاستقبال الطلاب داخل لجان امتحانات الدور الثاني 2026 لصفوف النقل ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تُعقد امتحانات الدور الثاني 2026 لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي وكذلك الأول والثاني الإعدادي بالمرحلة الإعدادية في الفترة من18 لـ 22 يوليو 2026

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تُعقد امتحانات الدور الثاني 2026 لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية للصفين الأول والثاني الثانوي العام في الفترة من 18 لـ 25 يوليو 2026

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن عقد امتحانات الدور الثاني 2026 للشهادة الإعدادية بداية من 25 لـ 30 يوليو 2026



وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في امتحانات الدور الثاني 2026 لصفوف النقل ، سيكون :