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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة العاصمة تستعد لاستقبال اختبارات القدرات بكلية التربية الفنية

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات
حسام الفقي

في ضوء إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقيادة الدكتور عبد العزيز قنصوة بدء التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب الثانوية العامة المصرية للعام الجامعي 2026/2027، أعلنت جامعة العاصمة استعداد كلية التربية الفنية بالزمالك لاستقبال الطلاب الراغبين في أداء اختبارات القدرات، وذلك تحت إشراف الأستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، ورئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات، وبمتابعة جميع الإجراءات التنظيمية التي تضمن انتظام أعمال الاختبارات وتوفير المناخ الملائم للطلاب.

وأكد الدكتور السيد قنديل أن جامعة العاصمة سخّرت جميع إمكاناتها البشرية واللوجستية لإنجاح موسم اختبارات القدرات، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشددًا على توفير بيئة مناسبة تتيح للطلاب التعبير عن مواهبهم وإبداعاتهم في أجواء تتسم بالشفافية وتكافؤ الفرص.

وأوضح رئيس الجامعة أن التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات يتم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني اعتبارًا من الجمعة 17 يوليو 2026، بينما تبدأ الاختبارات بالكليات يوم الأحد 19 يوليو 2026، ويستمر التسجيل حتى الخميس 6 أغسطس 2026، وفقًا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وأشار الدكتور أحمد حاتم عميد كلية التربية الفنية جامعة العاصمة إلى أن اختبار القدرات بالكلية يهدف إلى قياس الموهبة الفنية لدى الطالب، ومدى قدرته على التعبير بالرسم والتصميم والابتكار، وليس مجرد إجادة الرسم فقط، بما يضمن اختيار الطلاب الأكثر استعدادًا للدراسة بالكلية.

 الاختبار ومدته

يتكون اختبار القدرات من جزأين رئيسيين، وتبلغ مدته 150 دقيقة (ساعتين ونصف)، ويبدأ في الساعة العاشرة صباحًا، مع التأكيد على عدم السماح بدخول الطلاب بعد بدء الاختبار.

أولًا: اختبار الرسم التعبيري (60 درجة)

يُطلب من الطالب تنفيذ لوحة تعبيرية حول موضوع تحدده لجنة الاختبار، وغالبًا ما يرتبط بـ:

* القضايا الوطنية والقومية.
* البيئة المصرية.
* الحياة اليومية.
* مشروعات التنمية.
* القضايا المجتمعية المعاصرة.

معايير التقييم

يتم تقييم الطالب وفقًا للمعايير التالية:

* الفكرة وقدرته على التعبير عنها.
* التكوين وتوزيع العناصر داخل اللوحة.
* صحة النسب والمنظور.
* الحركة والإحساس.
* استخدام الضوء والظل.
* النظافة وجودة التنفيذ.

ثانيًا: اختبار التصميم الابتكاري (40 درجة)

يقيس هذا الجزء قدرة الطالب على الابتكار من خلال تنفيذ تصميم مستوحى من موضوع محدد، مع مراعاة:

* عناصر التصميم.
* التوازن.
* الوحدة.
* الإيقاع.
* التناسب.
* الأصالة والابتكار، مع تجنب النقل أو تقليد الأعمال الجاهزة.

الأدوات المطلوبة

يسمح للطالب بإحضار الأدوات الأساسية، وتشمل:

* أقلام رصاص بدرجات (HB – 2B – 4B – 6B).
* ممحاة.
* براية.
* مسطرة عند الحاجة.

وتوفر الكلية ورق الرسم المخصص للاختبار، مع ضرورة الالتزام بجميع تعليمات لجنة الامتحان.

شروط النجاح

يشترط للحصول على نتيجة "لائق" تحقيق 60% على الأقل من إجمالي درجات الاختبار، وتكون النتيجة بإحدى الحالتين:

* لائق.
* غير لائق.

نصائح مهمة للطلاب

ودعت كلية التربية الفنية الطلاب إلى الاستعداد الجيد للاختبار من خلال:

* التدريب على الرسم من الخيال وليس النقل.
* التدريب على رسم الأشخاص في أوضاع مختلفة.
* رسم مشاهد من البيئة المصرية والحياة اليومية.
* الاهتمام بالتكوين الجيد واستغلال مساحة الورقة.
* الحفاظ على نظافة العمل ودقة الخطوط.
* استخدام الضوء والظل لإبراز الكتل وإظهار العمق.
* تخصيص الدقائق الأخيرة لمراجعة العمل والتأكد من اكتمال جميع العناصر.

نماذج لموضوعات قد ترد في الاختبار

* الجمهورية الجديدة.
* العمل الجماعي.
* الحفاظ على البيئة.
* الرياضة والصحة.
* التكنولوجيا في خدمة المجتمع.
* الأسرة المصرية.
* التراث المصري.
* التنمية المستدامة.

وأكدت الجامعة أن موضوعات الاختبار تختلف من عام إلى آخر، إلا أنها تدور غالبًا حول قضايا وطنية أو مجتمعية معاصرة، مع التركيز على قدرة الطالب على التعبير الفني والابتكار أكثر من الاعتماد على مهارة الرسم التقليدية فقط.

كما ناشدت جامعة العاصمة الطلاب بسرعة التسجيل عبر موقع التنسيق الإلكتروني خلال الفترة المحددة، والالتزام بمواعيد الاختبارات، مع إحضار رقم الجلوس وصورة منه، وصورة شخصية عند التوجه لأداء الاختبار، متمنيةً لجميع الطلاب دوام التوفيق والنجاح في اجتياز اختبارات القدرات والالتحاق بالكلية.

وزارة التعليم العالي البحث العلمي اختبارات القدرات

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