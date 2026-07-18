مؤسسة خيرية تكرم أوائل الطلاب ورواد التعليم بمغاغة في المنيا

نظمت مؤسسة خيرية برئاسة الدكتور زين الإطناوي وبرعاية اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، احتفالية لتكريم رواد التعليم وأوائل الطلاب، وذلك ضمن فاعليات ملتقي " وعي" تحت شعار «وفاء للعطاء.. واحتفاء بالمستقبل»، وذلك بمركز مغاغة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمنيا، وبمشاركة منطقة المنيا الأزهرية، وذلك في إطار دعم النماذج المشرفة وتحفيز الطلاب على التفوق والتميز.

تضمنت الاحتفالية تكريم عدد من رواد التعليم تقديرًا لما قدموه من عطاء وجهود مخلصة في خدمة العملية التعليمية، كما تم تكريم مديري الإدارة التعليمية السابقين عرفانًا بإسهاماتهم، إضافة إلى تكريم أسر عدد من القيادات التعليمية الراحلين وفاءً لمسيرتهم وعطائهم.

وشملت الفعاليات أيضًا تكريم أوائل الطلاب على مستوى مركز مغاغة بجميع القرى، احتفاءً بتفوقهم الدراسي وتشجيعًا لهم على مواصلة التميز، وسط أجواء احتفالية عكست الاهتمام بدعم النماذج الناجحة وتعزيز قيمة العلم في المجتمع.

واختتمت الاحتفالية بفقرات فنية أحياها الفنان محمد صلاح ابن المنيا، بمشاركة فريق كورال قصر ثقافة المنيا بقيادة المايسترو عصام الشاذلي، في أجواء اتسمت بالبهجة والتقدير للمكرمين وأسرهم

شهد الاحتفالية الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ومدينة مغاغة، وعماد الدين محمود وكيل مديرية التربية والتعليم، والدكتور جمال شحاتة رئيس مجلس أمناء المحافظة، خالد الروبي مدير إدارة مغاغة التعليمية، والشيخ رضا مفضل خليفة مدير منطقة المنيا الأزهرية، وحسن عبد العزيز وكيل إدارة مغاغة التعليمية، وبهاء رياض ممثل نقابة المعلمين بمغاغة، ومحمد مصطفى رئيس مجلس أمناء الإدارة، إلى جانب قيادات الإدارة التعليمية ومنطقة المنيا الأزهرية وأعضاء مجالس الأمناء ومديري المدارس ومشايخ المعاهد الأزهرية.

