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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة المنيا: نمتلك كوادر قادرة طبية تسطيع إجراء أدق الجراحات المعقدة

استئصال الورم
استئصال الورم
ايمن رياض

أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، نجاح الفريق الطبي بمستشفى المنيا الجامعي للنساء والتوليد في إجراء جراحة دقيقة ومعقدة لاستئصال ورم مبيضي عملاق بلغ وزنه 24 كيلوجرامًا، في واحدة من العمليات النادرة، حيث تكللت الجراحة بالنجاح مع الحفاظ على سلامة المريضة واستقرار حالتها الصحية.

وهنأ فرحات الفريق الطبي وجميع أعضاء الطاقم المعاون على هذا الإنجاز الطبي المتميز، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه مستشفيات جامعة المنيا، وما تمتلكه من كوادر طبية وعلمية قادرة على التعامل مع أصعب وأدق الحالات الجراحية وفقًا لأحدث البروتوكولات والمعايير العالمية، معرباً عن تقديره لكافة أعضاء الفريق الطبي والتمريضي المشاركين في العملية.

وأكد الدكتور أيمن حسنين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن هذا النجاح يأتي ثمرة لخطة التطوير الشاملة التي تنفذها الجامعة داخل مستشفياتها الجامعية، والتي شملت تحديث التجهيزات الطبية، وتوفير أحدث الأجهزة، ورفع كفاءة غرف العمليات والعناية المركزة، إلى جانب الاستثمار في تنمية مهارات الكوادر الطبية، الأمر الذي مكّن المستشفيات من استقبال الحالات الحرجة والنادرة وإجراء التدخلات الجراحية عالية الدقة بكفاءة تضاهي كبرى المراكز الطبية.

وأوضح الدكتور إيهاب رفعت عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن استئصال ورم بهذا الحجم يُعد من الجراحات النادرة التي تتطلب خبرة كبيرة وتخطيطًا دقيقًا قبل وأثناء التدخل الجراحي، مشيرًا إلى أن نجاح العملية يعكس التكامل بين الخبرات الأكاديمية والإكلينيكية داخل كلية الطب ومستشفيات جامعة المنيا، ويؤكد امتلاك المستشفيات كوادر قادرة على إجراء الجراحات المعقدة بأعلى درجات الكفاءة والأمان.

وقال أن المستشفى استقبل المريضة وهي تعاني من تضخم شديد بالبطن نتيجة ورم مبيضي ضخم، وتم إخضاعها لفحوصات إكلينيكية دقيقة وأشعات متقدمة وتحاليل شاملة، أعقبها إعداد خطة علاجية متكاملة من خلال فريق متعدد التخصصات لضمان أفضل النتائج وتقليل المخاطر المحتملة، حتى تم إجراء الجراحة بنجاح واستئصال الورم بالكامل دون حدوث مضاعفات، مع استقرار الحالة الصحية للمريضة وخضوعها للمتابعة الطبية بعد العملية.

وأشار إلى أن العملية تمت تحت إشراف  الدكتور أيمن نادي رئيس قسم التوليد وأمراض النساء، والدكتور محمد صلاح مدير عام مستشفى المنيا الجامعي للنساء والتوليد، وقاد الفريق الجراحي الدكتور كريم شاهين والدكتور محمد عبدالحكيم، وتحت إشراف الدكتور أحمد رضا العدوي و الدكتور عصام إبراهيم علي، بمشاركة فريق متكامل من أطباء التخدير والتمريض والفنيين، الذين أسهموا في نجاح هذا التدخل الجراحي الدقيق.

وأوضح الفريق الطبي أن استئصال أورام المبيض التي تصل إلى هذا الحجم يُعد من العمليات الجراحية النادرة على مستوى العالم، نظرًا لأن هذه الأورام قد تنمو ببطء على مدار سنوات دون أعراض واضحة، حتى تتسبب في تضخم شديد بالبطن وضغط على الرئتين والقلب والجهاز الهضمي والمسالك البولية، وهو ما يجعل التدخل الجراحي بالغ الدقة والتعقيد، ويتطلب تخطيطًا محكمًا لتجنب أي اضطرابات بالدورة الدموية أو الجهاز التنفسي أثناء استئصال الورم.

وأضاف أن مثل هذه الجراحات تستلزم توافر تجهيزات طبية متقدمة، إلى جانب فريق طبي متكامل يضم جراحي النساء والتوليد، وأطباء التخدير، والعناية المركزة، والتمريض، مع متابعة دقيقة للحالة قبل وأثناء وبعد الجراحة لضمان أعلى معدلات الأمان وسلامة المريضة. كما يُحدد الفحص الباثولوجي للورم بعد استئصاله طبيعته، سواء كان حميدًا أو حدوديًا أو خبيثًا، بما يتيح وضع الخطة العلاجية المناسبة عند الحاجة.

المنيا جامعة المنيا ورم مريضه مستشفى النساء والتوليد

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