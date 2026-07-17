واشنطن بوست: مسئولو الاحتياطي الفيدرالي يرجحون رفع أسعار الفائدة رغم دعوات ترامب لخفضها

تتزايد داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) التوقعات بأن تكون الخطوة المقبلة رفع أسعار الفائدة وليس خفضها، في موقف يتعارض مع دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى خفض الفائدة.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك قولها: إن التضخم صار واسع النطاق، مشيرة إلى أن شركات باتت تطالب باتخاذ إجراءات لكبحه، في حين يواجه المستهلكون صعوبات متزايدة في تحمل تكاليف المعيشة.

كما دعت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوجان إلى رفع أسعار الفائدة بشكل طفيف، بينما أبدى عدد من كبار مسؤولي البنك استعدادهم لدعم هذا التوجه إذا استمر التضخم عند مستوياته الحالية.

وفي المقابل، يتوقع المستثمرون أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر أواخر يوليو، مع تقدير احتمالات رفعها خلال اجتماع سبتمبر بنحو 50 بالمئة.