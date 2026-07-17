مصطفى بكري يحذر من تداعيات استهداف هرمز وباب المندب على الاقتصاد العالمي

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن استمرار التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط يهدد الاقتصاد العالمي، محذرًا من أن استهداف الممرات البحرية ومنشآت الطاقة ستكون له انعكاسات مباشرة على حركة التجارة الدولية وأسعار الطاقة.

وقال بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الهجمات التي استهدفت ناقلات النفط في مضيق هرمز، إلى جانب التهديدات التي تطال الممرات البحرية، تمثل خطرًا كبيرًا على استقرار الأسواق العالمية.

وأوضح أن أي تعطيل لحركة الملاحة في مضيق هرمز أو باب المندب سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، وزيادة تكاليف النقل والتأمين، فضلًا عن اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما سينعكس بصورة مباشرة على اقتصادات مختلف دول العالم.

وأضاف أن خطورة الموقف تتضاعف في حال تزامن التصعيد في مضيق هرمز وباب المندب، نظرًا لأن باب المندب يمثل البوابة الجنوبية لقناة السويس، ما قد يؤدي إلى تراجع حركة الملاحة البحرية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع ما يحمله ذلك من تداعيات سلبية على التجارة الدولية والاقتصاد العالمي.