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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انطلاق خط بحري مباشر بين جنوبي الصين وميناء العقبة لتعزيز صادرات السيارات إلى الشرق الأوسط

انطلاق خط بحري مباشر بين جنوبي الصين وميناء العقبة لتعزيز صادرات السيارات إلى الشرق الأوسط
انطلاق خط بحري مباشر بين جنوبي الصين وميناء العقبة لتعزيز صادرات السيارات إلى الشرق الأوسط
أ ش أ

 أطلقت الصين خطًا بحريًا جديدًا لناقلات السيارات يربط ميناء تشينتشو في منطقة "قوانغشي" ذاتية الحكم لقومية "تشوانج" بجنوبي البلاد بميناء العقبة الأردني، في خطوة تستهدف تعزيز حركة الشحن البحري إلى الشرق الأوسط وتوسيع منافذ صادرات السيارات الصينية إلى أسواق المنطقة.

وغادرت سفينة الدحرجة "تشانغآنكو" ميناء تشينتشو وعلى متنها 2667 سيارة صينية الصنع، في أكبر شحنة سيارات يتم نقلها في رحلة واحدة عبر خطوط سفن الدحرجة بميناء خليج بيبو.

وضمت الشحنة سيارات من إنتاج عدد من كبرى شركات صناعة السيارات الصينية، من بينها تشانغآن وبي واي دي وجيلي وجيتور وجاك وجيانغلينغ وليب موتور، إلى جانب حافلات من إنتاج شركة هايجر.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن مصادر المركبات المصدرة توسعت لتشمل، إلى جانب مناطق جنوب غربي الصين، مقاطعات تشجيانغ وآنهوي وجيانغشي وجيانغسو وغيرها.

ويتزامن تدشين الخط مع استمرار النمو القوي لصادرات السيارات الصينية، إذ أظهرت بيانات الجمعية الصينية لمصنعي السيارات أن صادرات المركبات بلغت 1.037 مليون وحدة خلال يونيو الماضي، بزيادة 75.1% على أساس سنوي، فيما ارتفع إجمالي الصادرات خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 5.096 مليون وحدة، بنمو 65.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، من بينها 2.355 مليون مركبة تعمل بالطاقة الجديدة، بزيادة سنوية بلغت 120%.

خطًا بحريًا جديدًا لناقلات السيارات ميناء تشينتشو في منطقة قوانغشي ميناء العقبة الأردني تعزيز حركة الشحن البحري إلى الشرق الأوسط صادرات السيارات الصينية

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