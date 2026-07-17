مصطفى بكري يكشف تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع وزير الإعلام

كشف الإعلامي مصطفى بكري، تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع وزير الإعلام، قائلا: الرئيس السيسي تحدث خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية عن عدد من النقاط الهامة، ومن ضمنهم قضية الإعلام.

واضاف خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي وجهه وزير الإعلام لإعداد مؤتمر في ديسمبر لبحث قضية الإعلام، متابعا: رئيس الوزراء عقد اجتماع الثلاثاء الماضي مع وزير الإعلام والجهات المعنية للحديث عن القضية.

ولفت إلى أنه تم إصدار بيان بعد الاجتماع أكد على العديد من الحقائق، وتطوير المنظومة الإعلامية وتعزيز الحوار الإعلامي.

وأشار إلى أن الاجتماع ركز على العديد من النقاط، منها توسيع مساحة الحوار الإعلامي الموضوعي وإتاحة عرض الرأي والرأي الأخر، ومعالجة الأوضاع المالية الخاصة بالمؤسسات الصحفية والإعلامية.

وشدد على أن رئيس الوزراء يتمتع بسعة الصدر والاستماع الجيد، كما أنه يؤمن بالرأي الأخر، مشيرا إلى أن ماسبيرو تعاني من حيث الأوضاع المالية، كذلك الأمر بالنسبة للصحف القومية.