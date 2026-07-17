شي: الصين تدعم بقوة دور الأمم المتحدة في مواجهة التحديات العالمية

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ دعم بلاده الثابت للأمم المتحدة، خلال لقائه الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش، الذي يزور شنغهاي للمشاركة في المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي 2026 والاجتماع رفيع المستوى بشأن الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي.

وأشاد شي بجهود جوتيريش خلال السنوات العشر الماضية في قيادة الأمم المتحدة للدفاع عن التعددية، والتصدي للتحديات العالمية، وفي مقدمتها تغير المناخ، وتعزيز الحوكمة في المجالات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دفع عملية إصلاح المنظمة.

وأشار الرئيس الصيني إلى أن العام الجاري يوافق الذكرى الـ55 لاستعادة جمهورية الصين الشعبية مقعدها الشرعي في الأمم المتحدة، مؤكدا أن بلاده ظلت ملتزمة بدعم السلام والتنمية وحماية النظام الدولي، وأن مبادرة بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية والمبادرات العالمية الأربع تستهدف تعزيز مكانة الأمم المتحدة ودورها.

وأكد شي أن تصاعد الاضطرابات والتغيرات في الساحة الدولية يجعل من الضروري التمسك بالتعددية الحقيقية وتعزيز مكانة الأمم المتحدة ودورها في مواجهة التحديات العالمية.