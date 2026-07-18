أخبار الوادي الجديد | المحافظ تتفقد تدريبات منصة الأنشطة الزراعية.. وتبحث التوسع في مكافحة سوسة النخيل

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادي الجديد تتفقد البرنامج التدريبي لإطلاق

" منصة رقمية ذكية لإدارة ومراقبة الأنشطة الزراعية "

تفقّدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، البرنامج التدريبي المقام بمركز إبداع مصر الرقمية بمدينة الخارجة، بالتعاون مع شركة "دوترا"، والمتخصصة في تطبيق أحدث التقنيات لدراسة الأراضي الزراعية وتحديد جاهزيتها للاستثمار، وذلك بحضور المهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات.

وأشادت المحافظ بمحتوى البرنامج، الذي يستهدف تأهيل المتخصصين على استخدام منصة رقمية ذكية لإدارة ومراقبة الأنشطة الزراعية، تعتمد على صور الأقمار الصناعية متعددة الأطياف والخرائط الرقمية في متابعة حالة المحاصيل، وتحليل الغطاء النباتي والرطوبة، ورصد التغيرات داخل الحقول، بما يدعم إعداد خرائط وتقارير ولوحات متابعة تسهم في توجيه أعمال المتابعة الفنية ودعم اتخاذ القرار.

كما وجّهت بتكثيف مثل هذه البرامج التدريبية، في إطار جهود المحافظة لتطوير القطاع الزراعي، وتعظيم الاستفادة من الموارد الأرضية والمائية، ورفع كفاءة إدارة الأراضي، وتوجيه المزارعين و المستثمرين نحو اختيار المحاصيل ذات الجدوى الإنتاجية والاقتصادية الأعلى، وفق أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية.

محافظ الوادي الجديد تبحث آليات التوسع في مكافحة سوسة النخيل الحمراء

التقت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، الدكتورة نيفين العيسوي رئيس القطاع التجاري والمشروعات بشركة المعرفة التطبيقية المصرية للبحوث والخدمات (MAKERS)؛ وذلك لبحث موقف المشروعات المنفذة بالتعاون مع الشركة، وآليات التوسع في استخدام أحدث التقنيات لحماية الثروة الزراعية.

وشهد اللقاء استعراض مراحل استكمال نشر أجهزة الكشف المبكر عن سوسة النخيل الحمراء بمختلف أنحاء المحافظة، بما يسهم في سرعة اكتشاف الإصابات، ورفع كفاءة منظومة المكافحة، والحد من انتشار الآفة، فضلًا عن دعم المستثمرين وصغار المزارعين.

وأكدت المحافظ وأشارت المحافظ إلى ضرورة تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للمزارعين والمهندسين الزراعيين خلال المرحلة المقبلة، للتدريب على استخدام أجهزة الكشف المبكر وتطبيقاتها الميدانية، بما يضمن تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في رفع كفاءة أعمال المكافحة.

بإجمالي 22.3 مليون جنيه..

محافظ الوادي الجديد: بدء صرف منحتين استثنائيتين للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة

أكدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بدء صرف المنحتين الاستثنائيتين ، اعتبارًا من أمس الخميس للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ، وتوفير أوجه الدعم والرعاية للفئات الأولى بالرعاية، مشيرةً إلى حرص المحافظة على المتابعة المستمرة لضمان وصول مستحقات الدعم إلى مستحقيها، والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتذليل أية معوقات قد تواجه المواطنين أثناء إجراءات الصرف.

وأوضح الأستاذ أسامه إبراهيم، مدير عام مديرية العمل بالمحافظة، أن المنحتين يستفيد منهما 7455 عاملًا من العمالة غير المنتظمة بإجمالي 22.365 مليون جنيه، بواقع 3000 جنيه لكل عامل، مؤكدًا استمرار متابعة أعمال الصرف بالتنسيق مع مكاتب البريد، إلى جانب تكثيف الحملات الميدانية بالمواقع الإنشائية لحصر العمالة غير المنتظمة وتسجيلها على المنصة الرقمية، بما يضمن توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الرعاية والحماية الاجتماعية.

📌للاستفسار يُرجى التوجه إلى أقرب مكتب عمل بالمحافظة: