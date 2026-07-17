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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية الصيني: مستعدون للتعاون مع الأمم المتحدة في حوكمة الذكاء الاصطناعي

وزير الخارجية الصيني
وزير الخارجية الصيني
أ ش أ

أكد وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم الجمعة، استعداد بلاده لتعزيز التنسيق والتعاون مع الأمم المتحدة، والتعاون معا في تعزيز حوكمة التقنيات الناشئة، ومنها الذكاء الاصطناعي، والعمل جنبا إلى جنب لبناء مجتمع مصير مشترك للبشرية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الصيني، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في شانغهاي، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وأعرب "وانج" عن ترحيبه بالأمين العام جوتيريش، الذي يزور الصين لحضور المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي وحضور مراسم توقيع اتفاقية بشأن إنشاء المنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال "وانج" إن مبادرة الصين لإنشاء المنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي تهدف إلى تعزيز تطوير الذكاء الاصطناعي وفق نهج يضع الإنسان في المقام الأول، ويتبنى مبدأ الشمول والمنافع المشتركة، ويطور الذكاء الاصطناعي لتحقيق نتائج سليمة وإيجابية، ويعود بالنفع على البشرية. وأضاف أن المنظمة ستساعد بلدان الجنوب العالمي على مواكبة التحول الذكي العالمي، وتعزيز بناء القدرات، وتجنب فجوة تكنولوجية جديدة.

وأكد وزير الخارجية الصيني أن الأمين العام للأمم المتحدة، جوتيريش، قد عمل خلال العقد الماضي الذي قضاه في منصبه على دعم رؤية التعددية، ودعا إلى السلام والتنمية العالميين، وعزز التعاون المثمر بين الأمم المتحدة والصين، وهو ما تعرب الصين عن تقديرها البالغ له. وأضاف وانغ أن الصين على استعداد لمواصلة تعميق التعاون الشامل مع الأمم المتحدة ودعمها في إنشاء نظام حوكمة عالمية أكثر عدلا وإنصافا من خلال الإصلاحات.

من جانبه، هنأ جوتيريش الصين بحرارة على نجاح انعقاد المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي، وأشاد بمبادرة الصين لإنشاء المنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي. وقال إن التركيز على نهج يوظف الذكاء الاصطناعي من أجل الخير ويتبنى مبدأ الشمول ويعمل على تحقيق الأمن - هو أمر يتوافق تماما مع الأهداف الاستراتيجية للأمم المتحدة وفلسفتها.

وأشار جوتيريش إلى أن الأمم المتحدة على استعداد للحفاظ على تواصل وتعاون وثيقين مع الصين، ودعم المنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي في أداء دورها المهم وخدمة الرفاهية المشتركة للبشرية على نحو أفضل.

وزير الخارجية الصيني وانج يي الأمم المتحدة

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