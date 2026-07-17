وزير الخارجية السعودية يبحث هاتفيا مع نظيره الأردني مستجدات الأوضاع الإقليمية

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في اتصال هاتفي أجراه اليوم الجمعة، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، مستجدات الأوضاع الإقليمية.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية - في بيان اليوم الجمعة - أنه جرى خلال الاتصال تجديد موقف المملكة العربية السعودية بالتأكيد على إدانة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية وعددًا من دول المنطقة، ووقوفها التام إلى جانبها فيما تتخذه من إجراءات لصون أمنها وسلامة أراضيها.