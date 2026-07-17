وزير خارجية الصين: مستعدون للعمل مع روسيا لتعزيز التنمية السليمة والمنظمة للذكاء الاصطناعي

أكد وزير الخارجية الصيني، وانج يي، اليوم الجمعة، استعداد بلاده للعمل مع روسيا لتعزيز التنمية السليمة والآمنة والمنظمة للذكاء الاصطناعي، والتركيز على تعزيز بناء قدرات دول الجنوب العالمي، وجعل الذكاء الاصطناعي إضافة مهمة للتنسيق الاستراتيجي الشامل بين الصين وروسيا في العصر الجديد.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الصيني، مع نائب رئيس الديوان الرئاسي، مكسيم أوريشكين، في شانغهاي، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

ورحَّب وانج، بأوريشكين، الذي جاء إلى الصين لحضور المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي، وتوقيع اتفاقية بشأن إنشاء المنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك نيابة عن الحكومة الروسية.

وقال وزير الخارجية الصيني إن الثقة والصداقة المتبادلتين بين رئيسي الصين وروسيا تمثلان ضمانة أساسية لتنمية العلاقات الصينية-الروسية، مضيفا أنه يتعين على الجانبين اتباع التوافق المهم الذي توصل إليه رئيسا البلدين، وتعزيز التنمية المستمرة للعلاقات الثنائية.

من جانبه، قال أوريشكين إن إنشاء المنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي يعد مبادرة كبرى طرحتها الصين، تعود بالنفع على العالم.

ولفت إلى أن روسيا تُقدّر بشدة المبادرة وتشعر بسعادة بالغة إزاء أن تصبح عضواً مؤسساً للمنظمة، مضيفا أن روسيا تتطلع إلى العمل الوثيق مع الصين لتوسيع نطاق التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.