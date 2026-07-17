قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار خدمية | أسعار الذهب والدولار.. وحالة الطقس اليوم الجمعة
اختيار الأكفاء ..تحرك برلماني عاجل لتغيير شروط مسابقات تعيين المعلمين
موجة لاهبة تضرب مصر.. خريطة المحافظات الأعلى حرارة وموعد الذروة
الأرصاد تحذر: أجواء اليوم شديدة الحرارة وأمواج البحر تتجاوز 2 متر
النفط الكويتي ينخفض بمقدار 3.64 دولار ليسجل 81.33 دولار للبرميل
دون تحديد موعد.. تأجيل اجتماع عسكري افتراضي بين لبنان وإسرائيل
محمد صلاح يُهدي البطل الأولمبي أحمد الجندي حذاءه الذي ارتداه في إحدى مباريات كأس العالم
صرف مرتبات يوليو 2026.. المواعيد والزيادات والفئات المستحقة
سعر الذهب اليوم الجمعة 17-7-2026.. هبوط عيار 21
بعد 24 ساعة من البحث ..العثور على جثمان شاب غرق بشاطئ العلمين
لليوم الرابع.. غلق الشواطئ المفتوحة في مرسى مطروح بسبب ارتفاع الأمواج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الحصاد الأسبوعي لأنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.. إنجازات وأنشطة على مدار الأسبوع

التعليم العالي
التعليم العالي
نهلة الشربيني

• افتتاح وتفقد مشروعات تعليمية وطبية وإدارية جديدة بجامعة المنصورة.

• المشاركة في احتفال العيد الوطني الفرنسي والمنتدى الإسلامي الدولي للحضارة الإسلامية.

• المشاركة في قمة "تحول التعليم" واستعراض تجربة بنك المعرفة المصري.

• تعزيز التعاون الدولي مع أوزبكستان والمجر في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

• التأكيد على تطوير البرامج الأكاديمية وربطها باحتياجات سوق العمل.

• إطلاق مبادرات رقمية جديدة لدعم تنمية مهارات الطلاب والتحول الرقمي.

• اعتماد خطة إعلامية شاملة استعدادًا للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات والمعاهد.

واصلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الأسبوع الماضي تنفيذ خططها لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال عدد من الأنشطة والفعاليات واللقاءات التي استهدفت دعم جودة التعليم، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، وتوسيع آفاق التعاون مع مختلف الشركاء.

شارك الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، بالنيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في احتفال سفارة جمهورية فرنسا بالقاهرة بمناسبة العيد الوطني لجمهورية فرنسا، وأكد الوزير أن الاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي يمثل مناسبة لاستحضار التاريخ الممتد من الصداقة والتعاون بين مصر وفرنسا، وما يجمع البلدين من علاقات راسخة أرست دعائمها سنوات طويلة من التبادل الحضاري والثقافي والعلمي، كما أكد الوزير التطلع إلى مرحلة جديدة من التعاون المصري الفرنسي ترتكز على تحويل مخرجات البحث العلمي والابتكار إلى تطبيقات ومنتجات وحلول تكنولوجية قابلة للتنفيذ والتسويق، من خلال دعم البحوث المشتركة، وحاضنات الأعمال، ومسرعات الابتكار، والشركات الناشئة، وإنشاء أودية تكنولوجية لتعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي وقطاعات الصناعة في البلدين.

• افتتح د.عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، عددًا من المشروعات الجديدة بجامعة المنصورة بتكلفة تتجاوز مليار جنيه، وأكد الوزير أن جامعة المنصورة تمثل نموذجًا متميزًا للجامعة الحديثة التي تجمع بين جودة التعليم والبحث العلمي وتقديم الخدمات المجتمعية والصحية، مشيرًا إلى أن المشروعات التي تم افتتاحها وتفقدها اليوم تعكس حجم التطور الذي تشهده الجامعات المصرية في إطار إستراتيجية الوزارة التي تتواكب مع  رؤية الدولة 2030 الهادفة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

ترأس د.عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، اجتماع مجلس جامعة المنصورة، وخلال الاجتماع أكد الوزير أن مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل تمثل أولوية رئيسية خلال المرحلة الحالية، في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، مؤكدًا استمرار تطوير البرامج الأكاديمية واستحداث تخصصات وبرامج بينية حديثة ترتبط بالوظائف المستقبلية واحتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية والتكنولوجية، بما يعزز جاهزية الخريجين وقدرتهم على المنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

شارك الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، رئيس المؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو»، في فعاليات اليوم الأول للمنتدى الإسلامي الدولي الأول للحضارة الإسلامية، وفي كلمته أكد الوزير أن مركز الحضارة الإسلامية لا يمثل متحفًا للحضارة الإسلامية فقط، بل يمثل منصة عالمية للحوار الحضاري، وفضاءً للإنتاج المعرفي، وحاضنةً للمبادرات البحثية والتعليمية، بما يعكس رسالة الحضارة الإسلامية التي قامت عبر تاريخها على العلم والانفتاح والإبداع واحترام التنوع الإنساني.

تفقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، مركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان، حيث كان في استقباله مسؤولو الجانب الأوزبكي، وإدارة المركز، وممثلو منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو»، وعقب الجولة التفقدية، الوزير، لقاءً مع نظيره الأوزبكي السيد كونغراتباي شاريبوف، وزير تطوير التعليم العالي والابتكار بجمهورية أوزبكستان، حيث بحث الجانبان آفاق تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وأوزبكستان في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

شارك الدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، في فعاليات قمة "تحول التعليم" (Transforming Education Summit)، و في كلمته أكد الوزير أن بنك المعرفة المصري يمثل نموذجًا ناجحًا في إتاحة المعرفة الرقمية لجميع فئات المجتمع، حيث يقدم خدماته منذ أكثر من عشر سنوات للطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس وصناع القرار، موضحًا أن نجاح المنصة جاء نتيجة رؤية وطنية واضحة، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وإقامة شراكات مع كبرى المؤسسات العلمية ودور النشر العالمية، إلى جانب التطوير المستمر للمحتوى والخدمات الرقمية.

شارك د.عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، في الاجتماع الدوري للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وفي كلمته أكد الوزير أن الوزارة تركز على تنفيذ رؤية الدولة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، من خلال توجيه البحث العلمي لمعالجة تحديات القطاعات الإنتاجية، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية التابعة للوزارة ومؤسسات الصناعة، مشيرًا إلى عدد من الإجراءات لدعم ربط البحث العلمي بالصناعة.

استقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الثقافة، السيدة ريتا هيرنتشار، سفيرة المجر لدى جمهورية مصر العربية، يرافقها الدكتورة كسينيا سيبوس، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بالسفارة المجرية، وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من أبرزها تجديد اتفاقيتي المنح الدراسية والتعاون العلمي قبل انتهاء العمل بهما بنهاية العام الجاري، مع تحديث أطر التعاون لتشمل مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتوسع في الشراكات بين الجامعات المصرية والمجرية، وإطلاق برامج ودرجات علمية مشتركة، وتنظيم لقاءات مباشرة وافتراضية بين رؤساء الجامعات في البلدين لبحث فرص التعاون وإبرام شراكات أكاديمية وبحثية جديدة.

عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، اجتماعًا للاطلاع على الخطة الإعلامية للوزارة استعدادًا لانطلاق أعمال التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي الجديد، وأكد الوزير خلال الاجتماع أهمية الدور الإعلامي في توعية طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، وتقديم المعلومات الصحيحة في توقيتها، بما يسهم في تيسير إجراءات التنسيق الإلكتروني، ومواجهة الشائعات والمعلومات غير الدقيقة التي تتكرر خلال مراحل التنسيق المختلفة.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الكهرباء

زيادة أسعار الكهرباء رسميًا خلال ساعات الذروة.. تعرف على الفئات المستهدفة والمواعيد

مصطفي زيكو

ردا على تصريحاتها.. مصطفى زيكو يوجه رسالة مؤثرة لوالدته: هتفضلي رقم واحد

الارجنتين واسبانيا

فيفا يعلن طاقم تحكيم نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين

الزمالك

أمير هشام: حالة اندهاش كبيرة لدى جمهور الزمالك من الأسماء المرشحة لتدريب الفريق

صورة أرشيفية

تماسيح بدل الأسلاك.. خطة بن غفير لتأمين السجون الإسرائيلية تثير عاصفة من الجدل

سعر الدولار

أعلي سعر دولار في البنوك الآن

سعر الذهب

سعر الذهب الآن .. اخر تحديث لأعيرة 24 و21 و18

ترشيحاتنا

حملات رقابية بالغربية

ضبط تجميع 492 بطاقة تموينية و2.5 طن دقيق مدعم و1000 رغيف قبل تهريبها للسوق السوداء بالغربية

صورة أرشيفية

سقوط صاحب مخبز استولى على 20 جوال دقيق بلدى مدعم بالغربية

أرشيفية

تجديد حبس أجنبي بتهمة إنهاء حياة آخر بسلاح أبيض في عين شمس

بالصور

على البحر.. بشرى تستعرض رشاقتها

بشرى
بشرى
بشرى

إطلالة صيفية.. ملك زاهر تستعرض رشاقتها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد