الحصاد الأسبوعي لأنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.. إنجازات وأنشطة على مدار الأسبوع

• افتتاح وتفقد مشروعات تعليمية وطبية وإدارية جديدة بجامعة المنصورة.

• المشاركة في احتفال العيد الوطني الفرنسي والمنتدى الإسلامي الدولي للحضارة الإسلامية.

• المشاركة في قمة "تحول التعليم" واستعراض تجربة بنك المعرفة المصري.

• تعزيز التعاون الدولي مع أوزبكستان والمجر في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

• التأكيد على تطوير البرامج الأكاديمية وربطها باحتياجات سوق العمل.

• إطلاق مبادرات رقمية جديدة لدعم تنمية مهارات الطلاب والتحول الرقمي.

• اعتماد خطة إعلامية شاملة استعدادًا للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات والمعاهد.

واصلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الأسبوع الماضي تنفيذ خططها لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال عدد من الأنشطة والفعاليات واللقاءات التي استهدفت دعم جودة التعليم، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، وتوسيع آفاق التعاون مع مختلف الشركاء.

شارك الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، بالنيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في احتفال سفارة جمهورية فرنسا بالقاهرة بمناسبة العيد الوطني لجمهورية فرنسا، وأكد الوزير أن الاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي يمثل مناسبة لاستحضار التاريخ الممتد من الصداقة والتعاون بين مصر وفرنسا، وما يجمع البلدين من علاقات راسخة أرست دعائمها سنوات طويلة من التبادل الحضاري والثقافي والعلمي، كما أكد الوزير التطلع إلى مرحلة جديدة من التعاون المصري الفرنسي ترتكز على تحويل مخرجات البحث العلمي والابتكار إلى تطبيقات ومنتجات وحلول تكنولوجية قابلة للتنفيذ والتسويق، من خلال دعم البحوث المشتركة، وحاضنات الأعمال، ومسرعات الابتكار، والشركات الناشئة، وإنشاء أودية تكنولوجية لتعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي وقطاعات الصناعة في البلدين.

• افتتح د.عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، عددًا من المشروعات الجديدة بجامعة المنصورة بتكلفة تتجاوز مليار جنيه، وأكد الوزير أن جامعة المنصورة تمثل نموذجًا متميزًا للجامعة الحديثة التي تجمع بين جودة التعليم والبحث العلمي وتقديم الخدمات المجتمعية والصحية، مشيرًا إلى أن المشروعات التي تم افتتاحها وتفقدها اليوم تعكس حجم التطور الذي تشهده الجامعات المصرية في إطار إستراتيجية الوزارة التي تتواكب مع رؤية الدولة 2030 الهادفة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

ترأس د.عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، اجتماع مجلس جامعة المنصورة، وخلال الاجتماع أكد الوزير أن مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل تمثل أولوية رئيسية خلال المرحلة الحالية، في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، مؤكدًا استمرار تطوير البرامج الأكاديمية واستحداث تخصصات وبرامج بينية حديثة ترتبط بالوظائف المستقبلية واحتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية والتكنولوجية، بما يعزز جاهزية الخريجين وقدرتهم على المنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

شارك الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، رئيس المؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو»، في فعاليات اليوم الأول للمنتدى الإسلامي الدولي الأول للحضارة الإسلامية، وفي كلمته أكد الوزير أن مركز الحضارة الإسلامية لا يمثل متحفًا للحضارة الإسلامية فقط، بل يمثل منصة عالمية للحوار الحضاري، وفضاءً للإنتاج المعرفي، وحاضنةً للمبادرات البحثية والتعليمية، بما يعكس رسالة الحضارة الإسلامية التي قامت عبر تاريخها على العلم والانفتاح والإبداع واحترام التنوع الإنساني.

تفقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، مركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان، حيث كان في استقباله مسؤولو الجانب الأوزبكي، وإدارة المركز، وممثلو منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو»، وعقب الجولة التفقدية، الوزير، لقاءً مع نظيره الأوزبكي السيد كونغراتباي شاريبوف، وزير تطوير التعليم العالي والابتكار بجمهورية أوزبكستان، حيث بحث الجانبان آفاق تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وأوزبكستان في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

شارك الدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، في فعاليات قمة "تحول التعليم" (Transforming Education Summit)، و في كلمته أكد الوزير أن بنك المعرفة المصري يمثل نموذجًا ناجحًا في إتاحة المعرفة الرقمية لجميع فئات المجتمع، حيث يقدم خدماته منذ أكثر من عشر سنوات للطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس وصناع القرار، موضحًا أن نجاح المنصة جاء نتيجة رؤية وطنية واضحة، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وإقامة شراكات مع كبرى المؤسسات العلمية ودور النشر العالمية، إلى جانب التطوير المستمر للمحتوى والخدمات الرقمية.

شارك د.عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، في الاجتماع الدوري للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وفي كلمته أكد الوزير أن الوزارة تركز على تنفيذ رؤية الدولة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، من خلال توجيه البحث العلمي لمعالجة تحديات القطاعات الإنتاجية، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية التابعة للوزارة ومؤسسات الصناعة، مشيرًا إلى عدد من الإجراءات لدعم ربط البحث العلمي بالصناعة.

استقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الثقافة، السيدة ريتا هيرنتشار، سفيرة المجر لدى جمهورية مصر العربية، يرافقها الدكتورة كسينيا سيبوس، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بالسفارة المجرية، وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من أبرزها تجديد اتفاقيتي المنح الدراسية والتعاون العلمي قبل انتهاء العمل بهما بنهاية العام الجاري، مع تحديث أطر التعاون لتشمل مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتوسع في الشراكات بين الجامعات المصرية والمجرية، وإطلاق برامج ودرجات علمية مشتركة، وتنظيم لقاءات مباشرة وافتراضية بين رؤساء الجامعات في البلدين لبحث فرص التعاون وإبرام شراكات أكاديمية وبحثية جديدة.

عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، اجتماعًا للاطلاع على الخطة الإعلامية للوزارة استعدادًا لانطلاق أعمال التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي الجديد، وأكد الوزير خلال الاجتماع أهمية الدور الإعلامي في توعية طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، وتقديم المعلومات الصحيحة في توقيتها، بما يسهم في تيسير إجراءات التنسيق الإلكتروني، ومواجهة الشائعات والمعلومات غير الدقيقة التي تتكرر خلال مراحل التنسيق المختلفة.