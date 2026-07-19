مارادونا جونيور يحسم الجدل قبل النهائي: ميسي لن يتفوق على والدي

حسم دييجو مارادونا جونيور، نجل أسطورة الكرة الأرجنتينية الراحل دييجو أرماندو مارادونا، الجدل المتجدد بشأن المقارنة بين والده وليونيل ميسي، مؤكدًا أن أي محاولة للمفاضلة بينهما "لا أساس لها"، وذلك قبل ساعات من نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا.

وقال مارادونا جونيور، في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا"، إن المنتخب الأرجنتيني الحالي يستحق الإشادة لما يقدمه من روح جماعية وشخصية قوية، مشيرًا إلى أن الفريق بلغ النهائي بفضل عزيمته ورغبته الكبيرة في الفوز، إلى جانب الدور المؤثر الذي يقدمه ليونيل ميسي خلال البطولة.

وأوضح أن قائد المنتخب الأرجنتيني يظل عنصرًا حاسمًا في مسيرة "التانجو"، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن ذلك لا يفتح باب المقارنة مع والده، مؤكدًا أن الفارق بين الحقبتين يجعل أي مقارنة غير منطقية.

مارادونا وميسي

وأضاف: "مع كامل الاحترام، أي شخص يقارن بين مارادونا وميسي هو شخص مخطئ. حتى ميسي نفسه قال إن دييجو هو الرقم واحد".

وتابع أن كرة القدم تغيرت بشكل كبير بين عصر مارادونا والجيل الحالي، موضحًا أن والده لعب في فترة كانت تشهد تدخلات عنيفة واحتكاكات قاسية داخل الملعب، بينما أصبحت اللعبة اليوم أكثر حماية للاعبين مع تطور قوانين التحكيم وتقنيات المراجعة.

اختلاف ظروف اللعب

وأكد مارادونا جونيور أن اختلاف ظروف اللعب يجعل المقارنة غير عادلة، مضيفًا: "لا يمكن مقارنة لاعب خاض مباريات في زمن كانت فيه كل أنواع التدخلات مسموحة، بلاعب يلعب في عصر مختلف تمامًا".

ورغم أن ميسي يقف على أعتاب إنجاز تاريخي بقيادة الأرجنتين نحو لقب عالمي ثانٍ على التوالي، وهو ما لم يحققه دييجو مارادونا، فإن نجل الأسطورة الأرجنتينية يرى أن ذلك لن يغير مكانة والده في تاريخ كرة القدم.

واختتم تصريحاته برسالة حاسمة قائلاً: "حتى لو فاز ميسي بكأس العالم عشر مرات، فلن يتغير شيء بالنسبة لي. سيظل والدي هو الرقم واحد في تاريخ كرة القدم".