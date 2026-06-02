مياه الشرب بالجيزة: رفع كفاءة منظومة التشغيل والصيانة بكرداسة والقناطر

أجرى المهندس محمد حفناوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، جولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من محطات وروافع الصرف الصحي بمركزي كرداسة ومنشأة القناطر، لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على كفاءة التشغيل والتأكد من جاهزية المواقع المختلفة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

شملت الجولة تفقد روافع صرف المنصورية (1، 2، 3)، ومحطة رفع صرف كفر حكيم، ومحطة رفع صرف برك الخيام، ومحطة رفع صرف ناهيا، إلى جانب زيارة محطة مياه المنصورية الارتوازية القديمة، والفرع التجاري بالمنصورية.

وخلال الجولة، تابع رئيس الشركة معدلات التشغيل والتصرفات الواردة للمحطات، واطمأن على كفاءة أعمال التشغيل والصيانة ومدى جاهزية المعدات وخطط التعامل مع أي طوارئ لضمان استمرارية تقديم الخدمة للمواطنين.

كما راجع موقف التشغيل بمحطات وروافع الصرف الصحي، وتأكد من انتظام العمل بها وفق البرامج التشغيلية المعتمدة، مع متابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية ورفع كفاءة الأداء بمختلف المواقع.

وأكد المهندس محمد حفناوي أهمية المتابعة المستمرة للمحطات والروافع، والعمل على رفع كفاءة منظومة التشغيل والصيانة، مع الالتزام بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية، بما يضمن استدامة تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين بالكفاءة المطلوبة.

كما تفقد الفرع التجاري بالمنصورية، ووجه بحسن استقبال المواطنين وسرعة إنهاء طلباتهم، والعمل على تقديم خدمات متميزة تلبي احتياجاتهم، مع التأكيد على الارتقاء بمستوى خدمة العملاء وتحقيق رضا المواطنين.

وشدد رئيس الشركة على استمرار المتابعة الميدانية لكافة مواقع العمل، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو تحديات تشغيلية، بما يضمن الحفاظ على كفاءة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي واستمرارية تقديم الخدمة للمواطنين على الوجه الأمثل.