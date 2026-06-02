الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

احسب قبضك الجديد .. موعد صرف المرتبات بالزيادة المقررة

محمد غالي

يترقب ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2026، بعد إعلان وزارة المالية تبكير مواعيد الصرف لهذا الشهر، في إطار جهود الدولة لتيسير حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية وتقليل الزحام أمام ماكينات الصراف الآلي ومنافذ صرف الرواتب.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2026

موعد صرف مرتبات يونيو 2026

أعلنت وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر يونيو 2026 اعتبارا من يوم 18 يونيو الجاري، بدلا من الموعد المعتاد في 24 يونيو، على أن يتم الصرف وفق جدول زمني منظم يشمل مختلف الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية.

وأكدت الوزارة أنه تم التنسيق مع الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية للدولة لضمان انتظام عمليات الصرف، حيث ستكون المستحقات متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك العاملة في مصر، بالإضافة إلى مكاتب البريد، بدءا من الساعات الأولى من يوم الصرف، مع استمرار إتاحة الرواتب تباعا للعاملين بمختلف الجهات الحكومية.

موعد تطبيق زيادة المرتبات 2026

أكدت الحكومة أن الزيادات الجديدة في الأجور ستدخل حيز التنفيذ رسميا اعتبارا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 - 2027.

ومن المقرر أن تظهر هذه الزيادات في مرتبات شهر يوليو المقبل، ضمن حزمة اجتماعية تستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية ومعدلات التضخم.

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه

أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة خصصت نحو 100 مليار جنيه لزيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارا من يوليو المقبل، مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة تتضمن رفع الحد الأدنى للدخل إلى 8 آلاف جنيه شهريا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الدولة لتحسين مستويات المعيشة ودعم العاملين بالجهاز الإداري، بما يحقق مزيدا من الاستقرار المالي للأسر.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2026

علاوات جديدة للعاملين بالدولة

أعلنت وزارة المالية إقرار علاوة دورية بنسبة 15% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مقابل 12% للعاملين غير المخاطبين بالقانون، في إطار تحقيق التوازن بين مختلف الفئات الوظيفية وتحسين مستويات الدخل.

زيادة مرتبات المعلمين

كشف وزير المالية أن نحو مليون معلم سيستفيدون من زيادات جديدة في الأجور تصل إلى 1100 جنيه شهريا اعتبارا من يوليو المقبل، وذلك ضمن خطة الدولة لدعم قطاع التعليم وتحسين أوضاع العاملين به.

حوافز إضافية للعاملين بالقطاع الطبي

كما تتضمن الحزمة المالية الجديدة منح العاملين بالقطاع الطبي زيادة إضافية قدرها 750 جنيها شهريا، إلى جانب رفع قيمة نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارا من يوليو 2026، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 8.5 مليار جنيه.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2026

جدول المرتبات بعد الزيادة الجديدة

الدرجة الممتازة: من 13,200 جنيه إلى 14,900 جنيه.
الدرجة العالية: من 11,200 جنيه إلى 12,900 جنيه.
مدير عام أو ما يعادلها: من 10,300 جنيه إلى 11,400 جنيه.
الدرجة الأولى: من 9,200 جنيه إلى 10,800 جنيه.
الدرجة الثانية: من 8,200 جنيه إلى 9,500 جنيه.
الدرجة الثالثة التخصصية: من 8,700 جنيه إلى 9,100 جنيه.
الدرجة الرابعة: من 8,200 جنيه إلى 9,300 جنيه.
الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: من 8,100 جنيه إلى 9,100 جنيه.
الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: من 7,000 جنيه إلى 8,100 جنيه.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الحكومة لتخفيف الضغوط المعيشية على المواطنين، ومواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار، من خلال تعزيز دخول العاملين بالدولة وتحسين قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

فوائد تناول نخاع العظم
ما هي طفيليات الأمعاء؟
وفاة الإعلامية سهام جلال
محافظ الشرقية
