الشركة القابضة: استخدام الحلول الذكية لرفع كفاءة شبكات المياه والصرف الصحي

عقدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي سيمينارًا مع وفد من الخبراء الألمان، لبحث أحدث التقنيات المستخدمة في الكشف عن تسربات شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.

جاء ذلك في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطوير منظومة التشغيل والصيانة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وشهد اللقاء حضور جانب عدد من قيادات الشركة والمتخصصين بقطاعات التشغيل والصيانة والتحول الرقمي.

واستعرض الوفد الألماني أحدث الأجهزة والتقنيات العالمية المعتمدة على تقنية "التحليل الصوتي" (Acoustic Analysis)، التي تُستخدم في الكشف عن التسربات والأعطال غير الظاهرة داخل خطوط وشبكات المياه والصرف الصحي بدقة عالية، بما يسهم في سرعة التدخل وتقليل نسب الفاقد ورفع كفاءة الشبكات.

وأكد المهندس مصطفى الشيمي رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أن الشركة القابضة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في تطبيق الحلول الذكية والتكنولوجيا الحديثة في إدارة وتشغيل شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار إلى أن تقنيات الكشف المبكر عن التسربات تمثل عنصرًا مهمًا في الحفاظ على الموارد المائية وتحسين كفاءة التشغيل وتقليل الفاقد، إلى جانب دعم خطط الصيانة الاستباقية وإطالة العمر الافتراضي للبنية التحتية.

وأضاف رئيس الشركة القابضة أن الشركة تعمل بشكل مستمر على متابعة أحدث التجارب العالمية والتقنيات الحديثة التي تسهم في تطوير منظومة العمل، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والاعتماد على النظم الذكية في إدارة المرافق الحيوية.

من جانبه، أكد اللواء مهندس عاصم شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الحديثة في دعم خطط الشركة لخفض نسب الفاقد وتحسين كفاءة شبكات مياه الشرب.

وأضاف اللواء عاصم شكر أن الشركة القابضة تستهدف نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة في مجال الفاقد، بما يسهم في تطوير منظومة التشغيل والصيانة وتحقيق الاستدامة في إدارة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وفق أحدث النظم العالمية.

وتضمن السيمينار الفني عرضًا تفصيليًا من الخبراء الألمان حول آليات عمل أجهزة التحليل الصوتي وقدرتها على تحديد مواقع التسربات بدقة داخل الشبكات، إلى جانب استعراض نماذج تطبيقية وتجارب ناجحة تم تنفيذها بعدد من الدول، مع مناقشة إمكانية الاستفادة من تلك التقنيات في دعم منظومة التشغيل والصيانة بالشركات التابعة، وطرح دراسة لتنفيذ تجربة عملية باستخدام تقنية "التحليل الصوتي" على أحد خطوط نقل المياه، بهدف تقييم كفاءة التكنولوجيا الحديثة في الكشف المبكر عن التسربات وتقليل الفاقد.

وتأتي هذه اللقاءات الفنية في إطار استراتيجية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي نحو تطوير الأداء الفني والتشغيلي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تبني أحدث الحلول والتقنيات العالمية في مجالات التشغيل والصيانة وإدارة الشبكات.