الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

بعد وفاة سهام جلال.. أعراض لا يجب تجاهلها قبل العمليات الجراحية

أسماء عبد الحفيظ

أثارت وفاة الفنانة سهام جلال حالة من الحزن داخل الوسط الفني، خاصة بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة انتهت بإجرائها عملية جراحية، ثم دخولها العناية المركزة قبل إعلان وفاتها.

 ووفق ما تم تداوله، فإن حالتها تدهورت بعد الجراحة بشكل سريع، وهو ما يسلط الضوء على أهمية الانتباه إلى الأعراض التي تسبق العمليات الجراحية أو تظهر قبلها، لأنها قد تكون مؤشرًا لمضاعفات خطيرة لا يجب تجاهلها.

أعراض لا يجب تجاهلها قبل العمليات الجراحية

في حالات كثيرة، قد تبدو الأعراض بسيطة في البداية، لكن إهمالها قبل الدخول إلى العمليات الجراحية قد يؤدي إلى مخاطر أثناء أو بعد الجراحة، خاصة لدى من يعانون من أمراض مزمنة أو ضعف عام في الصحة.

فى إطار هذا السياق، أوضح الدكتور مصعب إبراهيم استشارى الكلى من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، الأتي:

1. ضيق التنفس المفاجئ

يُعد ضيق التنفس من أخطر الأعراض التي لا يجب تجاهلها قبل أي تدخل جراحي.

 فقد يشير إلى مشاكل في القلب أو الرئة أو وجود اضطراب في الدورة الدموية. 

تجاهل هذا العرض قد يزيد من احتمالية حدوث مضاعفات أثناء التخدير أو بعد الجراحة.

2. الإرهاق الشديد غير المبرر

الشعور بالتعب المستمر دون سبب واضح قد يكون علامة على خلل في الدم أو المناعة أو وجود التهاب داخلي. الأطباء عادة يطلبون تقييمًا شاملًا قبل العمليات إذا كان المريض يعاني من هذا العرض.

3. ارتفاع درجة الحرارة

وجود حرارة مستمرة قبل العملية قد يدل على وجود عدوى نشطة في الجسم، وإجراء الجراحة في هذه الحالة قد يضاعف خطر انتشار العدوى أو حدوث مضاعفات بعد العملية.

4. الدوخة أو الإغماء المتكرر

هذه الأعراض قد تشير إلى انخفاض في ضغط الدم أو مشاكل في القلب أو نقص حاد في بعض العناصر مثل الحديد. وهي من العلامات التي تستوجب تأجيل أي عملية لحين الاستقرار الطبي.

5. آلام غير مبررة في الصدر أو البطن

الألم المفاجئ أو المستمر في منطقة الصدر أو البطن قبل الجراحة قد يكون علامة على مشكلة خطيرة في الأعضاء الداخلية، ويجب تشخيصه بدقة قبل أي تدخل طبي.

6. اضطرابات التنفس أثناء النوم

الشخير الشديد أو توقف التنفس أثناء النوم قد يزيد من مخاطر التخدير، لذلك يجب إبلاغ الطبيب قبل العملية لتجنب أي مضاعفات.

7. تغير مفاجئ في ضغط الدم أو ضربات القلب

عدم استقرار المؤشرات الحيوية قبل الجراحة من أهم العلامات التحذيرية التي قد تدفع الطبيب لتأجيل العملية لحين ضبط الحالة.

أهمية الفحص قبل العمليات الجراحية

تشير التجارب الطبية إلى أن الفحوصات قبل العمليات ليست إجراءً روتينيًا فقط، بل هي خطوة أساسية لتقليل المخاطر. وتشمل هذه الفحوصات تحليل الدم، رسم القلب، وظائف الكبد والكلى، بالإضافة إلى تقييم شامل للحالة الصحية.

كما يؤكد الأطباء أن التواصل الكامل بين المريض والطبيب، يساعد في إنقاذ الحياة أحيانًا، لأن بعض المضاعفات تبدأ بأعراض خفيفة يتم تجاهلها.

طريقة عمل الفول بالطماطم

