مواعيد مباريات مصر في كأس العالم للناشئين بقطر

حقق منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا ، إنجازًا مميزًا بحصوله على الميدالية البرونزية في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد الفوز على منتخب المغرب بهدفين دون رد، في مباراة تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع بالبطولة.

وحقق منتخب مصر للناشئين أول ميدالية منذ أخر تتويج باللقب في نفس المرحلة السنية عام 1997 حينما توج الفراعنة الصغار بلقب البطولة.

وتأهل منتخب مصر للناشئين للمشاركة في بطولة كأس العالم القادمة بقطر تحت 17 عاما ليقع في المجموعة التي تضم اليونان وبنما وقطر.



مواعيد مباريات منتخب مصر للناشئين في كأس العالم تحت 17 عاما

مصر VS اليونان - الخميس 19 نوفمبر 2026 - الساعة 4 مساء

قطر VS مصر - الأحد 22 نوفمبر 2026 - الساعة 5 مساء

مصر VS بنما - الأربعاء 25 نوفمبر 2026 - الساعة 4:30 مساء

