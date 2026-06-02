إصابة أربعة أشخاص إثر إنقلاب بيتش باجى بجمصة

أصيب أربعة أشخاص بإصابات متفرقة إثر انقلاب ببتش باجى بجمصة بمحافظة الدقهلية.

أنتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة كل من فاطمة السيد فايز عبد المنصف 22 عاما حيث أصيبت بسحجات بكف اليد اليسرى وفاطمة محمد محمد محمد 21عاما بسحجات بالركبة اليمنى و اليد اليمنى روميساء السيد فايز عبد المنصف 18عاما بسحجات بالذراع الأيسر وروجينا رشاد تقى الدين 10اعوام بسحجات بالذراع الأيمن مع اشتباه كسر بالذراع الأيمن.



تم نقل المصابين إلى مستشفى جمصة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.