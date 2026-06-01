محافظ الدقهلية يتابع سير العمل بمختلف القطاعات ويشدد على استمرار التصدي لمخالفات البناء

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عبر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، سير العمل بعدد من الملفات الحيوية على مستوى المحافظة، من خلال التواصل المباشر عبر كاميرات الشبكة الوطنية والمتابعة على أرض الواقع.

وأكد المحافظ على المتابعة المستمرة لأداء المراكز التكنولوجية، لمتابعة معدلات الإنجاز في طلبات المواطنين، مع التشديد على تيسير الإجراءات وسرعة إنهاء الطلبات، وملف التصالح في مخالفات البناء والمتغيرات المكانية، لمتابعة معدلات الإنجاز، والتعامل الفوري مع أي مخالفات جديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء باستمرار التصدي لمخالفات البناء وإزالة التعديات، ذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مع التأكيد على عدم التهاون وإزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في مهدها.

واشار محافظ الدقهلية إلى ضرورة المتابعة اليومية لمنظومة النظافة ورفع الإشغالات، مع التشديد على استمرار المتابعة اليومية، ورفع كفاءة العمل على مدار الساعة، والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين ورفع أي تجمعات أولا بأول.

كذلك وجه محافظ الدقهلية إلى إدارة المواقف بالتنسيق مع إدارة المرور لمنع تكدس الركاب، وفك أي اختناقات مرورية، ومتابعة الالتزام بالتعريفة المقررة للركوب، وضرورة تكثيف الجهود لتحقيق السيولة المرورية والارتقاء بمنظومة النقل الداخلي، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه السيارات المخالفة وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين في هذا الشأن.

وشدد محافظ الدقهلية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة الدائمة لانتظام بيع الخبز المدعم بمنافذ البيع المنتشرة في جميع المراكز والمدن والقرى والالتزام بالحصص المقررة لكل بطاقة تموينية والعمل بمبدأ الشفافية في التوزيع والالتزام بالدور المحدد لكل مواطن.

