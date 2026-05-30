محافظة الدقهلية: إزالة فورية للتعديات على الأراضي الزراعية والبناء دون ترخيص

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عقب جولته الممتدة منذ الصباح، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، مستوى النظافة العامة، ورفع الإشغالات بشوارع المدينة، وانتظام الحركة المرورية بشوارع مدينة المنصورة، ومختلف مراكز ومدن المحافظة.

كما تابع محافظ الدقهلية أعمال إزالة بناء مخالف بقرية نشا مركز نبروه، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية، وإزالة كافة أنواع التعديات في المهد، والتصدي لكافة أشكال محاولات التعدي بالبناء المخالف.

وأكد على استمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع الأتربة والتراكمات من الشوارع والميادين، مع الدفع بالمعدات والفرق الميدانية على مدار اليوم لمنع تراكم القمامة.

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار رفع الإشغالات من جميع الشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدًا أن الشارع حق أصيل للمواطن، ولا يسمح بأي تعديات أو معوقات لحركة السير.

كما أكد على استمرار الحملات اليومية لضمان انسياب الحركة المرورية، والتعامل الفوري مع أي اختناقات في جميع مراكز ومدن المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وشدد محافظ الدقهلية على سرعة التعامل مع مطالب المواطنين، والاستجابة الفورية لشكواهم، ومتابعة حلها أولًا بأول، مؤكدًا أن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين يأتي في صدارة أولويات العمل التنفيذي، وأن المتابعة الميدانية المستمرة تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق رضاهم.

كما تابع محافظ الدقهلية، عقب جولته التفقدية التي امتدت صباح اليوم، أعمال الأجهزة التنفيذية لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة، وشدد على التعامل الفوري في إزالة التعديات على أملاك الدولة، والتعامل مع المتغيرات المكانية غير القانونية، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

وتابع محافظ الدقهلية أعمال إزالة حالة تعد على الأرض الزراعية بقرية نشا مركز نبروه على مساحه 900 متر، بإشراف الدكتورة رحاب المزين رئيس مركز ومدينة نبروه، بالتنسيق مع العميد محمد مجاهد مأمور مركز شرطة نبروه، تمثلت في إقامة سور وأحواض على أرض زراعية بالمخالفة للقانون، وشدد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التعدي والحفاظ على الرقعة الزراعية.

كما تابع محافظ الدقهلية أعمال إزالة التعديات في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، مشدداً على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية، وجهات الولاية، والتصدي بكل قوة لحالات التعديات، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء بجميع المراكز، وعرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ.