محافظ الدقهلية يتفقد وحدة طب الأسرة بقرية كفر الطويلة بمركز طلخا

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وحدة طب الأسرة بقرية كفر الطويلة بمركز طلخا، للوقوف على مستوى الخدمات والنظافة العامة بالقرية، مشددا على ضرورة استمرار العمل للحفاظ على المظهر الحضاري ورفع مستوى الخدمات فيها.

وتفقد المحافظ الوحدة الصحية، واطمأن على وجود النوبتجية المكلفة خلال عطلة عيد الأضحى، واطلع على توافر الخدمات أثناء الإجازة، وشدد على ضرورة استمرار تقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللائقة، مؤكدا أن صحة المواطن هي الأولوية القصوى.

وأشار المحافظ إلى ضرورة استمرار التواجد الفعال للأطقم الطبية والتمريضية والإدارية المكلفة خلال ساعات العمل الرسمية، خاصة أيام العطلات، لاستقبال الحالات، وتقديم الإسعافات اللازمة، وتحويلها إلى المستشفيات إذا لزم الأمر، كما شدد على المتابعة المستمرة لتوافر جميع الأدوية الأساسية والحيوية للمرضى والمترددين، موضحا أن رضا المواطن وتقديم أفضل خدمة له هو المعيار الحقيقي لتقييم الأداء.

و تفقد المحافظ مدخل القرية وشوارعها، للتأكد بنفسه من مستوى النظافة العامة، وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين، والتقى المواطنين مشددا على منع وجود أي إشغالات أو تجمعات للقمامة خاصة بجوار الوحدة الصحية، ووجه اسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه إلقاء أي مخلفات في الشارع.