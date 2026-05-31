وزير الدفاع الأمريكي يشيد بدور باكستان في خفض التصعيد وتعزيز الدبلوماسية الإقليمية

أشاد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث اليوم / الأحد / بدور باكستان في خفض التصعيد وتعزيز الدبلوماسية الإقليمية وسط التوترات الحالية بما في ذلك الحرب في إيران، وذلك خلال مشاركته في حوار شانجريلا المنعقد حاليا في سنغافورة.

وأعرب الوزير الأمريكي - حسبما نقل راديو باكستان في نسخته الإنجليزية - عن تقديره بشكل خاص لرئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف لدورهما في جهود السلام.

وقال الوزير إن تطورا غير متوقع للعلاقات وصداقة متنامية تتبلور بين الولايات المتحدة الأمريكية وباكستان، وهو ما وصفه بأنه "أمر بالغ الأهمية".