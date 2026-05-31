الأهلي يحسم موقفه من مطالب توروب برد قانوني ورفض للتفاوض المباشر

أنهت الإدارة القانونية بالنادي الأهلي إعداد ملف متكامل للرد على المطالب التي تقدم بها الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ووكيل أعماله، خلال الأيام الماضية، في ظل حالة الجدل التي أثيرت حول مستقبل المدرب مع القلعة الحمراء.

وكشفت مصادر داخل النادي أن الرد الرسمي يتضمن توضيحًا شاملاً لموقف الأهلي من البنود والمطالب التي أرسلها المدرب الدنماركي عبر البريد الإلكتروني، خاصة أن الإدارة ترى أن بعض هذه المطالب لا تستند إلى بنود واضحة في العقد المبرم بين الطرفين، وهو ما دفع مسؤولي النادي إلى التعامل مع الملف من الناحية القانونية بشكل كامل.

واستقرت إدارة الأهلي على عدم الدخول في أي مفاوضات مباشرة أو عقد جلسات مع وكيل أعمال ييس توروب خلال الفترة الحالية، مفضلة إنهاء الملف عبر المراسلات الرسمية فقط، حفاظًا على حقوق النادي وتجنب أي تفسيرات مختلفة حول بنود التعاقد.

وبحسب المصادر، فإن الأهلي سيخطر المدرب الدنماركي رسميًا برغبته في إنهاء العلاقة التعاقدية، مع الالتزام بسداد المستحقات المنصوص عليها في العقد، والتي تتمثل في الشرط الجزائي المحدد بما يعادل ثلاثة أشهر من الراتب، بالإضافة إلى راتب شهر يونيو.

وكان ييس توروب قد بعث برسالة إلكترونية إلى إدارة الأهلي عقب نهاية الموسم المحلي، أبلغ خلالها مسؤولي النادي بسفره إلى الدنمارك لقضاء إجازة قصيرة، على أن يعود يوم 22 يونيو المقبل، كما تضمن الخطاب مجموعة من الطلبات والرؤى الخاصة بالموسم الجديد، وهو ما دفع الإدارة الحمراء إلى دراسة الموقف بالكامل من خلال الشئون القانونية.

وترى إدارة الأهلي أن التعامل الرسمي عبر البريد الإلكتروني هو الوسيلة الأنسب في هذه المرحلة، خاصة بعد تلقي مطالب المدرب بالطريقة نفسها، وهو ما يضمن توثيق جميع الخطوات والإجراءات المتخذة بين الطرفين.

ويأتي تحرك الأهلي لحسم ملف المدير الفني ضمن خطة شاملة لإعادة ترتيب الأوضاع داخل قطاع الكرة استعدادًا للموسم الجديد، خاصة بعد انتهاء منافسات الموسم المحلي، حيث بدأت الإدارة بالفعل في دراسة عدد من الملفات المهمة، سواء المتعلقة بالجهاز الفني أو قائمة اللاعبين والصفقات المنتظرة.

وتسعى إدارة النادي إلى إنهاء ملف توروب في أسرع وقت ممكن، من أجل التفرغ للمرحلة المقبلة التي تشهد استعدادات مكثفة للموسم الجديد، وسط رغبة في بناء فريق قادر على العودة بقوة للمنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية.