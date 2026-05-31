إنريكي بعد التتويج الأوروبي: صنعنا إنجازًا استثنائيًا ولا نفكر في المستقبل الآن

واصل لويس إنريكي كتابة التاريخ مع باريس سان جيرمان، بعدما قاد الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني تواليًا، عقب التفوق على أرسنال بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي انتهت بالتعادل 1-1 بعد الوقتين الأصلي والإضافي.

وأبدى المدرب الإسباني سعادته الكبيرة عقب التتويج، مؤكدًا أن الفوز باللقب القاري يمثل لحظة استثنائية في مسيرته التدريبية، خاصة بعدما أصبح أكثر المدربين تتويجًا بالألقاب في تاريخ النادي الباريسي.

وأشاد إنريكي برد فعل لاعبيه خلال المباراة، مؤكدًا أن الفريق أظهر شخصية قوية في الأوقات الصعبة، كما خص بالذكر الشاب وارن زاير إيمري، الذي لعب دورًا مهمًا رغم عدم مشاركته بشكل أساسي خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح المدير الفني أن مواجهة أرسنال كانت من أصعب مباريات الموسم، نظرًا للتنظيم الدفاعي المميز للفريق الإنجليزي وقدرته على فرض إيقاعه لفترات من اللقاء، لكنه أكد أن باريس سان جيرمان نجح في استعادة السيطرة تدريجيًا وقدم أداءً أفضل في النصف الثاني من المباراة.

وأشار إنريكي إلى أن الحفاظ على لقب دوري الأبطال للموسم الثاني على التوالي يعد إنجازًا استثنائيًا يعكس حجم العمل الذي يقوم به الفريق، مؤكدًا أن اللاعبين والجهاز الفني يستحقون الاستمتاع بهذه اللحظة بعد موسم طويل ومليء بالتحديات.

وعن المرحلة المقبلة، أوضح المدرب الإسباني أن الوقت الحالي ليس مناسبًا للحديث عن أهداف الموسم الجديد أو إمكانية التتويج باللقب للمرة الثالثة، خاصة مع حاجة اللاعبين للراحة بعد ضغط المباريات واستعداد عدد منهم لخوض منافسات كأس العالم مع منتخباتهم.

وفيما يتعلق بسوق الانتقالات، أكد إنريكي أن إدارة باريس سان جيرمان لا تفكر في إجراء تغييرات واسعة على التشكيلة الحالية، مشيرًا إلى أن الفريق يمتلك مجموعة قوية ومتجانسة، وأن أي تدعيمات مستقبلية ستكون محدودة ووفق احتياجات فنية محددة.

واختتم تصريحاته برسالة تعكس حالة الثقة داخل النادي، مؤكدًا أن باريس سان جيرمان يعيش واحدة من أفضل فتراته، وأن التركيز الآن ينصب على الاستمتاع بالنجاح قبل التفكير في التحديات المقبلة.

