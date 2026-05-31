الولايات المتحدة تختبر بديلا رخيصا للصواريخ المضادة للمسيرات

اختبر سلاح مشاة البحرية الأمريكية أنظمة تكتيكية جديدة في الفلبين يمكنها تدمير الطائرات المسيرة بشكل فعال دون استخدام صواريخ باهظة الثمن، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

ويقدر الخبراء أن تدمير طائرة مسيرة واحدة يتطلب حوالي 5 قذائف من هذا النوع، بتكلفة تقارب 11 ألف دولار، بينما يبلغ سعر صاروخ "ستينغر" الواحد 430 ألف دولار.

ووفقا للصحيفة، فإن نظام الدفاع الجوي البحري المتكامل (MADIS)، الذي تم اختباره والذي تم تركيبه على مدرعتين من طراز JLTV. إحداها مزودة برادار ومدفع عيار 30 ملم بصمامات تقارب، بينما الأخرى مسلحة بصواريخ "ستينغر" وأنظمة حرب إلكترونية.

وأشارت إلى أن إسقاط طائرات العدو المسيّرة الرخيصة يتطلب استخدام الصواريخ، التي قد تصل تكلفتها إلى مليون دولار. بينما تنفجر القذيفة عيار 30 ملم المزودة بصمام تقاربي بالقرب من الهدف، مما يغني عن الحاجة إلى إصابة مباشرة.