ضبط المتهمين بالتعدي على عامل ووالدته بـ عصا خشبية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالبحيرة.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 28 الجارى تبلغ لمركز شرطة الدلنجات من إحدى المستشفيات بإستقبالها (عامل "مصاب بكدمة بالوجه" ، والدته "مصابة بجرح بالرأس" ) وبسؤالهما أقرا بتضررهما من (مزارع ، 3 من أشقائه) جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، لقيامهم بالتعدى عليهما بالضرب بإستخدام عصا خشبية كانت بحوزتهم ، لخلاف بينهم حول شراء أحد المنازل بدائرة المركز محدثين إصاباتهما.

أمكن ضبط المشكو فى حقهم ، وتم بإرشادهم ضبط (العصا الخشبية المستخدمة فى التعدى) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلاف.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.