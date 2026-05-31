محافظ الدقهلية يتفقد مدرسة بطرة الثانوية المشتركة بطلخا

همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية،مدرسة بطرة الثانوية المشتركة بمركز طلخا، وذلك في إطار متابعته الميدانية لتوفير الخدمات اللازمة لأبناء المحافظة.

والتقى المحافظ بإدارة المدرسة، مؤكدا لهم أن تطوير التعليم هو حجر الأساس لتقدم المجتمع، وأشار إلى أن المحافظة لا تدخر جهدا في دعم المدارس وتذليل العقبات لتحقيق هذا الهدف، مثمنا المستوى اللائق للمدرسة، وداعيا إلى الحفاظ على هذه المكتسبات والتي لا تدخر الدولة جهدا لتوفيرها.

وأثناء تفقد المدرسة، تبين وجود إنارة تعمل خلال النهار، وشدد المحافظ على ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء، حفاظا على موارد الدولة، وعلى الفور كلف المهندس محمد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، بالتحقيق مع المسؤولين عن عدم متابعة ترشيد استهلاك الكهرباء.

وأعرب المحافظ عن تقديره للقائمين على متابعة أعمال تصحيح أوراق الامتحانات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن المحافظة تولي قطاع التعليم أهمية قصوى حرصا على مستقبل الطلاب والطالبات، ومشددا على اتخاذ كافة وسائل الأمان في حفظ وتصحيح أوراق الامتحانات بما يضمن سلامة سير العمل.

والتقى المحافظ خارج المدرسة عددا من المواطنين واستمع إليهم وإلى مطالبهم مؤكدا لهم أن الأجهزة التنفيذية في جميع القطاعات الحكومية والخدمية تبذل جهودا كبيرة لتوفير مختلف الخدمات اللازمة للمواطنين في جميع المجالات والاستجابة لاحتياجات وشكاوى المواطنين في أسرع وقت ممكن، ووجه إلى الأستاذ اسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا باستمرار تكثيف أعمال النظافة على مستوى المركز.

طريقة عمل شاورما الجمبري

