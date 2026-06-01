"أبواب مفتوحة".. مسلسل إذاعي برعاية وزارة التضامن

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، فى بث حلقات المسلسل الإذاعي “أبواب مفتوحة”، اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق 1 يونيو 2026، ضمن مشروع إذاعي متكامل تقوده الوزارة بالتعاون مع عدد من الشركاء، بهدف تسليط الضوء على قضايا الحماية والرعاية والتمكين الاجتماعي، وتعزيز القيم الداعمة للاستقرار والتماسك المجتمعي.

ومن المقرر إذاعة حلقات المسلسل يومياً في تمام الساعة 11:00 صباحاً عبر محطة نغم إف إم، كما يذاع عبر محطة ميجا إف إم في تمام الساعة 11:10 صباحاً.

من جانبها؛ قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إن وزارة التضامن تنظر إلى الفن والإعلام باعتبارهما شريكين أساسيين في عملية التنمية، لما يمتلكانه من قدرة على نقل القضايا الاجتماعية من نطاق الأرقام والتقارير إلى مساحة أكثر قربًا من الناس وتأثيرًا في حياتهم اليومية.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المسلسل الإذاعي يأتي ضمن مشروع أوسع تشرف عليه الوزارة فنيًا، ونجحت في حشد التمويل اللازم له بالتعاون مع عدد من الشركاء، دون تحمل أي تكلفة على الوزارة، بما يعكس أهمية تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة وشركائها في دعم قضايا التنمية الاجتماعية.

وتدور أحداث مسلسل "أبواب مفتوحة" حول عدد من القضايا والبرامج التي تعمل عليها وزارة التضامن الاجتماعي، من بينها رعاية الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، وموضوعات الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، والتمكين الاقتصادي من خلال المشروعات الصغيرة، إلى جانب التوعية بمخاطر الزواج المبكر، ومحو الأمية، وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي والعمل المجتمعي.

كما يسلط العمل الضوء على الدور الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي وشركاؤها في دعم الفئات الأولى بالرعاية، من خلال قصص إنسانية تعكس قيمة التضامن والتكافل، وتؤكد أن لكل إنسان فرصة جديدة للحياة متى وجد الدعم والمساندة والفرصة المناسبة.

يشارك في بطولة المسلسل الفنانة القديرة صابرين والفنان إيهاب فهمي ونخبة من الفنانين، من إخراج إيهاب منير، وتأليف محمد عبد الحميد ورانا خليل، وتنفيذ شركة إنتروميديا.

ويأتي تنفيذ المشروع بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبدعم من الاتحاد الأوروبي، في إطار مشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لوزارة التضامن الاجتماعي