صافرات الإنذار تدوي في 35 بلدة شمال إسرائيل تحسبا لسقوط صواريخ

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن صفارات الإنذار تدوي في 35 بلدة شمال إسرائيل تحسبا لسقوط صواريخ.



وفي وقت سابق أفادت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه أعلنا في بيان مشترك إصدار أوامر للجيش الإسرائيلي بشن هجمات على أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك على خلفية ما وصفاه بانتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار وإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه مدن إسرائيلية.

وأوضحت أبو شمسية أن هذه الخطوة تأتي بعد تصاعد التهديدات الإسرائيلية خلال الأيام الماضية باستهداف مواقع في بيروت والضاحية الجنوبية، مشيرة إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن اتصالات سياسية وأمنية سبقت القرار، في ظل تطورات ميدانية متسارعة على الجبهة اللبنانية.

وأضافت أن وسائل إعلام إسرائيلية رجحت صدور أوامر إخلاء لسكان بعض المناطق في الضاحية الجنوبية خلال الساعات المقبلة، تمهيداً لتنفيذ غارات جديدة، فيما لم يكشف البيان الرسمي عن طبيعة الأهداف أو تفاصيل العملية العسكرية المرتقبة، مكتفياً بالإشارة إلى توجيهات للمستويين الأمني والعسكري بتنفيذ الهجمات.