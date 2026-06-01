جيش الاحتلال ينفذ عمليات تدمير واسعة ببلدات الجنوب اللبناني

أفاد أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، بأن بلدات عدة في جنوب لبنان تتعرض لقصف مدفعي وغارات جوية مكثفة من قبل الجيش الإسرائيلي، استهدفت خلال الساعات الأخيرة مناطق بينها كفرنيت وأرنون وتولين، إلى جانب بلدة دبين في قضاء مرجعيون، حيث تتواصل العمليات العسكرية وسط محاولات لتوسيع نطاق التوغل البري في المنطقة.

وأوضح سنجاب أن أكثر من 12 بلدة جنوبية تعرضت للاستهداف منذ صباح اليوم، مشيراً إلى أن الغارات الحالية تُعد من الأعنف خلال الفترة الأخيرة، إذ تركزت على تدمير مبانٍ سكنية ومنشآت داخل بلدات تقع في أقضية صور والنبطية وصيدا، بالتزامن مع استمرار القصف المدفعي المكثف.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي أصدر تحذيرات وإشعارات لسكان عدد من البلدات الجنوبية لإخلائها، في خطوة تشير إلى احتمالات توسيع العمليات البرية شمالاً، فيما تشهد الضاحية الجنوبية لبيروت موجة نزوح وتحركات احترازية خشية تصعيد عسكري جديد خلال الساعات المقبلة.