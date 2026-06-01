"العدل انتصر".. أول تعليق من والدة ياسين بعد تأييد الحكم من محكمة النقض

قضت محكمة النقض بالقاهرة، اليوم الإثنين، برفض الطعن المقدم من المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قضية ياسين تلميذ دمنهور”، وأيدت الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة 10 سنوات، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا.

وعقب صدور الحكم، سادت حالة من الفرحة بين أسرة الطفل ياسين وعدد من أهالي محافظة البحيرة الذين تابعوا القضية منذ بدايتها، معتبرين أن قرار محكمة النقض أنهى رحلة طويلة من التقاضي.

وقالت والدة ياسين، في تصريحات عقب صدور الحكم: “حق يا ياسين رجع.. وكنت واثقة في ربنا وفي القضاء المصري”، معربة عن سعادتها البالغة بتأييد الحكم الصادر بحق المتهم.

وأضافت أن أسرتها تمسكت بحق نجلها منذ اللحظة الأولى، وكانت على يقين بأن العدالة ستأخذ مجراها، مشيرة إلى أن قرار محكمة النقض أدخل السعادة إلى قلوب أفراد الأسرة وكل من ساندهم خلال الفترة الماضية.

وكانت محكمة جنايات دمنهور قد عاقبت المتهم بالسجن لمدة 10 سنوات، قبل أن يتقدم بطعن أمام محكمة النقض، التي أصدرت حكمها اليوم برفض الطعن وتأييد العقوبة.

وتعد القضية من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام بمحافظة البحيرة خلال الفترة الماضية، وسط متابعة واسعة لمجريات التحقيقات والمحاكمات حتى صدور الحكم النهائى .