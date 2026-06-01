وسائل إعلام أمريكية: مساعي وقف إطلاق النار في لبنان فقدت زخمها

كشفت مصادر مطلعة لوسائل إعلام أمريكية أنه مع نهج الاحتلال المستمر في لبنان بمهاجمة ما يزعم أنها مواقع لحزب الله، فإن أحدث المساعي الأمريكية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان فقدت زخمها.

ونقلت التقارير عن مسؤولين إسرائيليين أن إسرائيل طلبت من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السماح لها بتنفيذ ضربات واسعة في بيروت، ويبدوا أنه لم يقف في وجه هذه الطلبات.



وقبل قليل، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الجيش بقصف أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت.

خلال ذلك، أفادت وسائل الإعلام العبري بمقتل جندي وإصابة 3 آخرين في معارك جنوبي لبنان مع المقاومة اللبنانية التي تستمر في مواجهة قوات الاحتلال.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الصهيونية أن الجندي قتل عقب استهداف قوة إسرائيلية بمسيرة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان.

فيما أوضح الجيش الإسرائيلي ان الجندي القتيل برتبة رقيب من وحدة الكوماندوز ماجلان التابعة للجيش..

وذكر ﻿الجيش الإسرائيلي بإصابة 137 ضابطا وجنديا في معارك جنوب لبنان خلال الأسبوعين الماضيين.

واكد جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 26 ضابطا وجنديا وإصابة 1180 آخرين منذ تجدد القتال في جنوب لبنان مطلع مارس الماضي.

أفادت الجبهة الداخلية الصهيونية بسماع صفارات إنذار في المطلة ومناطق عدة بالجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ من لبنان، وكذلك صفارات في مرجليوت، فيما تم رصد غارة من مسيرة إسرائيلية على أطراف بلدة تول جنوبي لبنان.

وأطلق الجيش الإسرائيلي المحتل إنذار بالإخلاء لسكان 7 بلدات بقضاء صيدا جنوبي لبنان.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: إنذار الإخلاء يشمل بلدات العاقبية والزرارية والمروانية وصنيبر والنجارية والعدوسية وخربة بصل، وكذلك وجه إنذار بالإخلاء لسكان بلدتي مليخ وكفرحونة بقضاء جزين جنوبي لبنان.



