وزير الخارجية: زيادة حجم التبادل التجاري مع جامبيا وتشجيع الاستثمارات

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الإثنين، سيرين مودو نجي، وزير خارجية جمهورية جامبيا، على هامش الاجتماع الوزاري الكوري الأفريقي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتكثيف التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أكد عبد العاطي الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين بما يسهم في تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، مؤكداً أهمية زيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، معربا عن التطلع للمساهمة في تنفيذ الخطط التنموية الوطنية في جامبيا خاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والطرق، والزراعة والصناعات الغذائية والدوائية، والاستعداد لدعم جهود بناء القدرات في جامبيا من خلال البرامج التدريبية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.

كما تبادل الوزيران الرؤى حول تطورات الأوضاع الإقليمية في القارة الأفريقية، خاصة في منطقة الساحل الأفريقي، وسبل دعم جهود إرساء الأمن والاستقرار والتنمية.