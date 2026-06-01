شبكة "بريكس": فيتنام تسجل قفزة في صادرات الفواكه والخضروات خلال خمسة أشهر

ذكرت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية، اليوم الإثنين، أن فيتنام سجلت قفزة في صادرات الفواكه والخضروات خلال خمسة أشهر الأولى من العام الجاري حيث ارتفعت بنسبة 16%.

وأضافت الشبكة الإعلامية، أن بيانات دائرة الجمارك الوطنية الفيتنامية أظهرت تحقيق صادرات البلاد من الفواكه والخضروات قفزة قوية لتتجاوز قيمتها 2.67 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، مسجلة نموا بنسبة 16% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفقا للشبكة الدولية، بلغت صادرات البلاد خلال شهر مايو وحده نحو 614.79 مليون دولار، لتشهد استقرارا نسبيا مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وفي المقابل، بلغت قيمة الواردات من الفواكه والخضروات في مايو الماضي نحو 245 مليون دولار، بزيادة قدرها 25% على أساس سنوي. وبلغ إجمالي الواردات في الفترة من يناير إلى مايو نحو 1.3 مليار دولار، مما أتاح للقطاع تحقيق فائض تجاري بقيمة 1.37 مليار دولار.

وقد حافظت المنتجات التقليدية، مثل فاكهة التنين والموز والمانجو وجوز الهند، على استقرار صادراتها، مع تصنيف جوز الهند تحديدا بوصفه منتجا استراتيجيا للمرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق، توقعت إدارة التجارة الخارجية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية استمرار نمو الطلب العالمي على الأغذية الصحية تزامنا مع تعافي الاقتصاد الدولي.