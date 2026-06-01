تصاعد الغارات الإسرائيلية وإنذارات بإخلاء سكان الجنوب اللبناني

شهد جنوب لبنان اليوم / الاثنين /، تصعيدا إسرائيليا واسعا تمثل في غارات جوية وقصف مدفعي استهدف عددا من البلدات في قضائي النبطية وصور، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، بالتزامن مع توجيه الجيش الإسرائيلي إنذارات عاجلة إلى سكان عدة بلدات لإخلائها، الأمر الذي أدى إلى حركة نزوح واسعة باتجاه مناطق أكثر أمنا.

فقد استهدف القصف المدفعي الاسرائيلى بلدة صريفا في قضاء صور، فيما سقط شهيدان جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة بريقع الجنوبية، كما استشهد شاب سوري في غارة استهدفت محيط مستشفى الشيخ راغب حرب في بلدة تول، وأغارت مسيرة على بلدة النبطية الفوقا.. كذلك تعرضت بلدتا حاروف وشوكين لغارتين شنهما الطيران الحربي الإسرائيلي، فيما أدت الغارات على بلدة كفرصير إلى استشهاد ثلاثة أشخاص.

وترافق التصعيد العسكري مع توجيه الجيش الإسرائيلي إنذارات عاجلة إلى سكان بلدتي مليخ وكفرحونة، كما شملت الإنذارات بلدات وقرى العاقبية والزرارية والمروانية وصنيبر والنجارية والعدوسية وخربة بصل.. وأفادت الأنباء بأن السكان سارعوا إلى مغادرة منازلهم استجابة للتحذيرات، وسط حركة نزوح كثيفة على الطرقات الجنوبية باتجاه مناطق أكثر أمنا، في ظل مخاوف من اتساع رقعة الاستهدافات خلال الساعات المقبلة.

تأتي هذه التطورات في إطار التصعيد المستمر على الجبهة الجنوبية، حيث كثفت إسرائيل غاراتها الجوية والمدفعية على عدد من البلدات المأهولة، بينما تسببت الإنذارات المتكررة بالإخلاء في موجات نزوح جديدة للسكان، ما يزيد من الأعباء الإنسانية ويعمق حالة القلق والترقب في المناطق المستهدفة.