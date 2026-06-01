وزير الخارجية: مواصلة العمل المشترك مع ساو تومي بما يخدم مصالح الشعبين

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بالدكتورة إيلزا أمادو فاز، وزيرة الخارجية والتعاون والمجتمعات بجمهورية ساو تومي وبرينسيب، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد الوزير عبد العاطي الحرص على دعم أواصر التعاون مع ساو تومي وبرينسيب، وتعزيز التنسيق والتشاور حول القضايا الأفريقية، معربا عن التطلع لمواصلة العمل المشترك بما يخدم مصالح الشعبين ويدعم جهود التنمية والاستقرار في القارة الأفريقية.

كما استعرض الوزيران فرص تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتدريب وبناء القدرات، وتم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات والاستفادة من البرامج التدريبية التي تقدمها المؤسسات المصرية، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة في ساو تومي وبرينسيب وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.