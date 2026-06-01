ماكرون يثني على جهود ترامب للتوصل سريعًا إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران

أثنى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الجهود الحثيثة التي يبذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل سريعًا إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرًا أن هذا الاتفاق يمثل فرصة فريدة لبناء إطار أمني جديد يضم جميع الأطراف المعنية، بهدف تحقيق استقرار دائم في المنطقة.

وقال الرئيس الفرنسي، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم / الاثنين /: "تحدثتُ مساء أمس مع الرئيس ترامب حول الوضع في الشرق الأوسط، وأوضحت أننا مستعدون لدعم هذه الجهود دعمًا كاملًا، والقيام بدورنا الكامل في تنفيذها".

وتابع: "وهذا هو جوهر المهمة الدولية التي أنشأناها مع البريطانيين وشركائنا، وهي جاهزة للانطلاق فور إبرام الاتفاق، من أجل المساهمة في تأمين حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، ونحن مستعدون أيضًا لتقديم خبرتنا وقدراتنا للمفاوضات الأوسع نطاقًا التي يجب أن تبدأ، ولا سيما فيما يتعلق بالجانب النووي من الاتفاق".

وأشاد ماكرون بالتزام الرئيس ترامب بسيادة لبنان وسلامة أراضيه، مشددًا على أهمية التوصل إلى وقف إطلاق نار قوي، ودعم الجهود الجماعية لمساندة السلطات اللبنانية.