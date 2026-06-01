السعودية: نجاح موسم الحج يعكس جاهزية المملكة وريادتها في خدمة ضيوف الرحمن

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الحج والعمرة السعودية الدكتور غسان النويمي، أن موسم حج 1447هـ حقق نجاحا باهرا بفضل تكامل وتنسيق الجهات المعنية كافة، مشيرا إلى أن هذا النجاح يعكس جاهزية منظومة الخدمات في المملكة وكفاءتها في خدمة ضيوف الرحمن.

وقال النويمي - في تصريح خاص لقناة "الإخبارية" السعودية - إن التكامل الوثيق بين مختلف الجهات الحكومية والأمنية أسهم في تحقيق مستويات عالية من الكفاءة التشغيلية والتنظيمية خلال الموسم.

وأوضح أن الاستعداد المبكر لمختلف مراحل الموسم التشغيلية والتنظيمية كان له دور محوري في نجاح الخطط المعتمدة، حيث أسهمت منظومات التفويج والرصد والتحكم في متابعة حركة الحجاج وإدارة العمليات بكفاءة عالية، بما دعم انسيابية التنقل بين المشاعر المقدسة وسرعة الاستجابة للملاحظات الميدانية.

وأشار إلى حرص وزارة الحج والعمرة على قياس أثر الخدمات المقدمة من خلال الرصد المباشر وقياس تجربة ضيف الرحمن بشكل مستمر منذ وصول الحاج إلى المملكة وحتى مغادرته، موضحا أن أعمال القياس شملت أكثر من 110 آلاف مستفيد من أكثر من 134 جنسية.

ولفت النويمي إلى أن الوزارة نفذت خلال موسم الحج هذا العام عددا من المبادرات والخدمات النوعية التي انعكست بصورة مباشرة على تجربة الحاج، من أبرزها التوسع في مبادرة "حاج بلا حقيبة"، التي طبقت للمرة الأولى على جميع حجاج الخارج، وأسهمت بشكل مباشر في تقليص مدة إنهاء الإجراءات في المطارات، ما سهل عمليات الوصول وخفف الأعباء على الحجاج منذ اللحظات الأولى لوصولهم إلى المملكة.

وأشار إلى دور مراكز "نسك عناية" في تقديم الدعم والخدمات الميدانية للحجاج، بما يعزز جودة الخدمة ويرفع مستوى رضا ضيوف الرحمن.