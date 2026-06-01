الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

زفة لم تكتمل.. المئات يشيعون جثماني ضحيتي حادث عرس طما بسوهاج

سوهاج _ أنغام الجنايني

تحولت أجواء الفرح التي كانت تسيطر على قرية قاو غرب التابعة لمركز طما بمحافظة سوهاج، إلى حالة من الحزن العميق، بعدما شيع الأهالي جثماني اثنين من ضحايا حادث تصادم الدراجات النارية الذي وقع أثناء توجه عدد من الشباب للمشاركة في حفل زفاف بدائرة المركز.

ماذا حدث؟

وسادت حالة من الأسى بين أهالي القرية خلال مراسم التشييع، حيث خيمت الدموع على وجوه المشيعين الذين خرجوا لتوديع الضحايا في مشهد جنائزي مهيب، بعدما تحولت رحلة الاحتفال بزفاف أحد أبناء المنطقة إلى مأساة إنسانية أودت بحياة عدد من الشباب في مقتبل العمر.

وكان الحادث قد وقع خلال تحرك مجموعة من الشباب على متن دراجات نارية للمشاركة في فعاليات الزفاف، قبل أن يقع التصادم الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، لتتحول أصوات الزغاريد والاستعدادات للفرح إلى صرخات حزن ونداءات استغاثة.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من:" زياد. ص. ع. ح، 18 عامًا، من قرية بني فيز التابعة لمركز صدفا بمحافظة أسيوط، وحسن. ف. أ، 21 عامًا، ومصطفى ع ح، 20 عامًا، ومحمود ع م، 18 عامًا، من قرية قاو عيسى التابعة لمركز طما".

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من:" محمود خ ح، 20 عامًا، ومحمود ع س، 27 عامًا، من قرية قاو غرب بمركز طما، ومحمود ف أ ع، 25 عامًا، من قرية بني فيز بمركز صدفا".

وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة ومتابعة حالتهم الصحية، وخلفت الواقعة حالة من الحزن بين أهالي القرى التي ينتمي إليها الضحايا، خاصة مع تزامن الحادث مع مناسبة كان من المفترض أن تجمع الجميع على الفرح، قبل أن تتحول في لحظات إلى مأساة تركت أثرًا بالغًا في نفوس الأهالي.

بسعر 39 ألف جنيه.. مى عز الدين تثير الجدل بفستان أنيق

نسخة من والدتها.. ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت

طريقة عمل خبز الصاج.. عيش الشاورما

طريقة عمل ساندويتش آيس كريم

